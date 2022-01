Datasystem nede ved Oslo universitetssjukehus – har sett krisestab

Sidan torsdag kveld har meldingstenesta i pasientjournalsystemet DIPS ikkje fungert ved Oslo universitetssjukehus.

Sjukehuset klarar å vareta pasientbehandlinga, men er i ein pressa situasjon, skriv sjukehuset i ei pressemelding.

Må jobba manuelt

– Heile sjukehuset må no jobba manuelt. Alt går saktare. Spesielt akuttmottaket opplever situasjonen som særleg utfordrande, seier medisinsk direktør Hilde Myhren i pressemeldinga.

Hilde Myhren, medisinsk direktør ved Oslo universitetssjukehus. Foto: Svein Ommundsen

Ho seier at vurderinga per no er at situasjonen ikkje går utover liv og helse.

– Sjukehuset har bemanna opp fleire stader. Vi kan setja inn ytterlegare fleire ressursar ved behov. Neste steg vil vera å be om avlastning frå andre sjukehus, om det er behov for det, legg Myhren til.

Sjukehuset si kriseleiing skal ha møte om situasjonen og vil koma med oppdatert informasjon etter møtet.

– Ikkje eit dataangrep

Sykehuspartner, som har ansvaret for datatenestene, seier at det er og har vore problem med databasen som er knytt til pasientjournalsystemet.

– No jobbar Sykehuspartner saman med dei eksterne leverandørane for å finna løysingar så fort som mogleg slik at Oslo universitetssjukehus får tilbake tenesta dei har behov for, seier Randi Ellingsen, kommunikasjonsrådgivar ved Sykehuspartner.

Ellingsen avviser at det er eit dataangrep.

– Det er ikkje snakk om eit dataangrep, seier ho.

– Datasystemet har vore nede sidan torsdag. Kvifor er det framleis ikkje retta opp i?

– Feilen har det tatt tid å finna ut av og finna løysingar på korleis ein kan retta opp. Vi har sett av ekstra folk og vi er sett i gul beredskap for å klara å prioritera og klara å løysa dette problemet. Vi gjer alt vi kan no, svarar ho.

Når det er grunn til å tru at feilen vil vera retta opp i, er uvisst, men dei håpar det skjer så raskt som mogleg.