I sommer ble det kjent at tolv departementer var utsatt for et dataangrep. Nå opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at de har avsluttet etterforskningen.

– Vi har gjort det som med rimelighet kan gjøres, og etterforskningen har ikke klart å avdekke tilstrekkelige opplysninger om hvilke aktører som står bak dette angrepet, eller hvilke individer som kan være involvert, sier påtaleansvarlig Terje Nedrebø Michelsen i PST til NRK.

– Derfor er saken henlagt.

Det var Kripos som startet å etterforske dataangrepet, men det ble senere flyttet over til PST.

Dataangrepet mot departementene føyer seg inn i en rekke alvorlige IT-hendelser de siste årene rettet mot private og offentlige organisasjoner i Norge. De to mest kjente tilfellene er datainnbruddene mot Stortinget i 2020 og 2021.

Sofistikert aktør

Dataangrepet rettet seg mot dataplattformen til tolv departement.

Hackerne utnyttet sårbarheter i en programvare for å styre mobiltelefoner.

Det skal hackerne ha brukt til å «samle informasjon fra flere norske organisasjoner, i tillegg til å få tilgang til og kompromittere et norsk regjeringsnettverk», ifølge et informasjonsskriv fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

PRESSEKONFERANSE: 24. juli ble det kjent at 12 departement var utsatt for et omfattende dataangrep. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Trusselaktøren har tidligere blitt beskrevet som en avansert og vedvarende trusselaktør (APT) av NSM.

Beskrivelsen brukes om aktører som har ressurser til å begå målrettede og sofistikerte dataangrep, og de har ofte en tilknytning til andre stater.

Som følge av dataangrepet fikk de ansatte i de tolv berørte departementene en ny e-postløsning og den gamle ble stengt ned.