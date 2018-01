Dataangrep er lederes største bekymring

Samtidig som at frykten for dataangrep er størst, oppgir hver fjerde virksomhet at de ikke er godt nok sikret mot dette, skriver Finansavisen. Det er revisjons- og rådgivningsselskapet BDO som har gjennomført en undersøkelse blant 1.500 norske ledere i offentlig og privat sektor.

– Norske virksomheter har fremdeles en lang vei å gå når det gjelder å bygge opp en organisasjon som håndterer IT- og cyber-risiko på samme måte som annen virksomhetsrisiko, sier leder for BDOs operative IT-sikkerhetstjenester Chris Culina.

– Det er en litt underlig observasjon. Det betyr at man er redd for at det skal begynne å brenne, men dropper å installere røykvarsler og slukkeutstyr, legger han til.

Dataangrep topper foran konjunkturnedgang på listen over det norske ledere bekymrer seg mest for. De tre neste punktene er finanskrise, negativ medieoppmerksomhet og betydelig bortfall av ansatte.