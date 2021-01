Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ifølge tallene fra Folkehelseinstituttet hadde andelen positive koronatester økt til 6,4 prosent, fra 2,2 prosent uken før. Aftenposten skriver at disse tallene er feil. Økningen i denne perioden var 3,5 prosent.

FHI oppga også et mye lavere tall på dem som ble testet i romjulen. 39.700 personer ble testet i perioden. Det er 74 prosent flere enn det FHI meldte 2. januar.

Ikke avgjørende for tiltakene

Direktør for FHI, Camilla Stoltenberg, sier til NRK at tallene fra julen ikke var avgjørende for rådene de kom med til Helsedirektoratet og regjeringen, og som førte til skjerpede tiltak.

– At tallet plutselig var så høyt var en indikasjon på at tallene våre ikke var til å stole på, og at vi ikke hadde oversikt. Det har vært hovedbegrunnelsen ved flere anledninger når man har valgt å ha strengere tiltak, å få bedre oversikt.

Stoltenberg sier at det var riktig å innføre tiltakene 2. januar for å få redusert antall smittede de nærmeste ukene.

– Mange andre forhold var også avgjørende. Vi så betydningen av de nye virusvariantene, hvordan man i andre land veldig raskt fikk en voldsom smitteøkning. De mer smittsomme variantene av viruset, særlig den fra Storbritannia, har tatt overhånd i mange land. Vi så at mange skulle reise, både utenlands og i Norge, for å starte på studier og jobb. Og vi hadde indikasjoner på at det var en smitteøkning i landet, sier Stoltenberg.

Usikre tall

Hun sier at det var riktig å gå ut med tallene for julehelgen.

– Samtidig er det viktig å alltid presisere at tall for et døgn, spesielt for situasjonen i julen, de er usikre. Alle dagsaktuelle tall, enten det dreier seg om antall smittede, r-tallet, hvor mange som har testet positivt, til og med hvor mange som er testet, er det usikkerhet heftet ved.

– Tallene vil alltid korrigeres i løpet av dagene eller ukene som kommer.

Stoltenberg sier at de ikke kommer til å la være å gå ut med usikre tall.

– Alternativet hadde vært å vente med å gå ut med tall til vi har full oversikt. Det kan man ikke gjøre i denne situasjonen.

Pressekonferanse

Mandag er det pressekonferanse med statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie om koronasituasjonen i landet.

Regjeringen holder pressekonferanse Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere kommuner har lite eller ingen smitte, og ønsker at regjeringen skal lette på de nasjonale tiltakene. Dette gjelder tiltak som rødt nivå på skolene, sosiale restriksjoner og nasjonal skjenkestopp.