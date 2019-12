Byttet ut antidepressiva med mikrodoser av LSD og fleinsopp

NRK har snakket med en 35 år gammel kvinne og en 31 år gammel mann som vil være anonyme. Begge bruker mikrodoser av psykedeliske stoffer for å bekjempe sine psykiske lidelser.

– Før jeg startet å mikrodosere var jeg veldig deprimert og suicidal. Jeg hadde fått diagnosen kompleks posttraumatisk stressyndrom (PTSD), sier den 35 år gamle kvinnen.

Det var traumatiske opplevelser gjennom oppveksten som blusset frem og førte til at hun måtte ta antidepressiva, men til lite hjelp. Etter å ha begynt med mikrodosering har livet blitt enklere, ifølge henne selv.

I Norge er LSD og fleinsopp ulovlige narkotiske stoffer. Seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos sier man risikerer to års fengsel eller bøter hvis man kjøper eller har rundt ti gram pyskedeliske stoffer.

– Bruk eller besittelse av mindre mengder, i praksis en til to brukerdoser, rammes av legemiddelloven og har en strafferamme på bøter eller fengsel inntil seks måneder, eller begge deler, sier Christoffersen.

Fakta om mikrodosering Ekspandér faktaboks Mikrodosering av psykedeliske stoffer er praksisen av å innta ørsmå doser psykedelisk stoff som LSD og psilocybin (virkestoffet i fleinsopp).

Dosene kan være så små som en femtende del av en LSD "blotter" eller en dose fleinsopp.

Stoffene som mikrodoseres er ulovlig. Det er heller ikke tall på hvor mange som mikrodoserer, og det er bare anekdotisk bevis på effekten og ulemper av bruken. Kilder: Rusopplysningen, Wikipedia,

– Bildet med stor LSD-lapp viser ett års forbruk av LSD. 9 lapper, sier kvinne 35 Foto: PRIVAT

– Det begynte med at jeg fikk øyne for mikrodosering da jeg sleit med alvorlig depresjon. Jeg fikk først høre gjennom en bekjent om at dette kan være tingen, sier en 32 år gammel mann til NRK.

Selv om mannen vet at det er ulovlig, velger han å mikrodosere regelmessig fordi han mener at det er bedre enn reseptbelagte antidepressiva.

– Det har hjulpet meg veldig. Jeg har fått mer overskudd og det har holdt depresjonen på avstand, og klarer å legge fra meg disse negative tankene som kommer i starten av depresjonen, sier 32-åringen.

Familiefaren sier han ble mobbet store deler av barndommen. Dette har ført til at han har slitt med kompleks PTSD og angst. Han har brukt en rekke reseptbelagte antidepressiva med en viss effekt. De store endringene kom da han sluttet på antidepressiva og startet med mikrodosering, forteller han.

PSYKEDELISK STOFF: Bildet er av LSD, pulverisert fleinsopp og en antidepressiv pille (Fluoxetin Sandos 20mg). Foto: PRIVAT

Kan ikke bevise at mikrodosering funker

I dag finnes det lite forskning som kan slå fast noen helseeffekt av små doser psykedeliske stoffer. Det sier overlege Merete Vevelstad ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus.

Hun forteller at det er flere vitenskapelige miljøer som har begynt å forske på visse psykedeliske stoffer. Man ønsker å undersøke om slike stoffer kan ha medisinsk nytte når de kombineres med annen behandling.

LITE DOKUMENTASJON: Vevelstad sier at man er usikker på hva som gir mikrodoseringen effekt, og kan ikke se bort fra at det er en placeboeffekt. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Man vet ikke helt hva slags effekter det vil ha. Når man snakker om mikrodosering så snakker man om så små doser at det i utgangspunktet ikke vil gi noe særlig effekt, sier hun.

Samtidig advarer hun folk mot selvmedisinering med mikrodoser av psykedeliske stoffer kjøpt gjennom narkotikamarkedet. Markedet er veldig uoversiktlig, og det er risiko for at man får i seg helt andre stoffer enn det man hadde tenkt.

– Som lege er jeg veldig opptatt av å minimere unødvendig bruk av legemidler og fremmedstoffer med mangelfull dokumentasjon. Dette koster dessuten penger og kan ha bivirkninger, sier Vevelstad.

Mener at det reddet livet hennes

– Jeg hadde noen alvorlige voldshendelser fra min barndom som jeg hadde fortrengt hele livet. Det snudde hele tilværelsen min, sier 35-åringen.

MEDISINERT: Kvinnen gikk på en rekke medisiner før hun til slutt valgte å prøve psykedeliske stoff. Foto: PRIVAT

I løpet av syv år har hun prøvd en del antidepressiva og det hjalp en kort periode, men etter hvert ble hun bare sykere.

– Jeg følte jeg ikke hadde noe å tape. Derfor begynte jeg med mikrodosering.

Hun mener at mikrodoseringene reddet livet hennes.

I dag har kvinnen sluttet med reseptbelagte medisiner og mikrodosering. Hun er sykemeldt etter å ha blitt anbefalt å søke uføretrygd av flere behandlere, og er i kontakt med Nav for å komme seg tilbake i jobb.