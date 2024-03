Butikker bruker kvinnedagen for å selge sminke og undertøy

I dag markeres kvinnedagen, 8. mars. Dagen er en internasjonal demonstrasjonsdag som brukes til å markere kvinners kampsaker og rettigheter.

Samtidig har NRK funnet flere eksempler på nettbutikker som bruker dagen aktivt i sin markedsføring.

Blant disse er nettbutikkene Change og My Muse, som selger undertøy, i tillegg til nettbutikken Coverbrands, som selger skjønnhetsprodukter og sminke.

Et eksempel er Change som har tilbud på undertøysett og fronter dette med overskriften «Gratulerer med kvinnedagen».

Les hva de ulike butikkene svarer nederst i artikkelen.

Undertøysbutikken Change er blant dem som bruker kvinnedagen til å selge undertøy. Foto: Skjermdump

– Vil ha likestilling, ikke blondetruser

En som reagerer på at butikker driver med slik markedsføring er rådgiver hos Likestillingssenteret og samfunnsdebattant, Carina Elisabeth Carlsen.

– Jeg syntes det er frustrerende fordi jeg mener dette ikke har noe med kvinnedagen å gjøre. Vi vil ikke ha blondetruser. Vi vil ha likestilling, sier hun.

Hun mener markedsføringen med gratulasjoner og feiring av kvinner, ikke setter fokus på hva dagen handler om.

– Dette er jo en dag for å markere kampen mot den manglende likestillingen

både nasjonalt og internasjonalt, sier Carlsen.

Hun sier hun kunne vært mer positiv til slik markedsføring dersom det var et minstekrav om at overskuddet for salget gikk til gode og aktuelle formål, som for eksempel et voldsforebyggende ressurssenter.

Carina Elisabeth Carlsen mener tilbud knyttet til kvinnedagen er frustrerende. Foto: Bjørnar Solberg

Bevisst strategi hos butikkene

Seniorrådgiver hos Forbrukerrådet, Thomas Iversen forteller at butikkene er svært bevisste på hvordan de markedsfører tilbud og kampanjer opp mot slike merkedager.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet tror mange butikker bruker merkedager som en mulighet til å selge mer produkter. Foto: Forbrukerrådet

– Markedsføring knyttet til en merkedag eller en helligdag skaper en viss aktualitet knyttet til salget, noe som antagelig gjør at de selger litt mer, sier Iversen.

Likevel tror Iversen at noen bedrifter er mer varsomme med å knytte markedsføringen for tett opp til kvinnedagen fordi det ikke er en dag mange forbinder med kjøp og salg.

Dette svarer butikkene:

Change: I en e-post skriver Change at de ser det som en tilfeldighet at gratulasjonen står sammen med tilbudet. De forteller også at deres tilbud denne uken ikke er spesifikt til kvinnedagen og sier at tilbudet vil fortsette etter 8.mars.

Coverbrands: Coverbrands har svart i en e-post at de har «girl power»- kampanjen denne uken fordi de ønsker å feire kvinner og fordi de vil gjøre noe hyggelig for kundene sine. De forteller også at de skjønner at noen syntes at det blir feil at butikker selger produktene sine i forbindelse med kvinnedagen og sier at de skal ta dette i betrakning til senere kampanjer.

MyMuse: Til NRK sine spørsmål svarer MyMuse direkte gjennom et Instagram-innlegg. Her skriver de at deres engasjement i slike kampanjer ikke bare reflekterer deres ønske om å fremme sine produkter, men at det også oppfordrer til handling mot sosiale urett. Innlegget ender med at de gir en ekstra rabatt til alle kvinner på kvinnedagen.