KRITISK: Joanna Moncrieff mener legemiddelindustrien har mye av skylden for at bruken av antidepressiva har føket til værs. Hun mener pillene skader både kropp og sinn. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Antidepressiva tar makten fra folk. Det får dem til å føle at de ikke har kontroll og at det ikke er noe de kan gjøre med det.

Det sier psykiater og forsker Joanna Moncrieff. Hun har blant annet skrevet boken «Den bitreste pillen» om antidepressiva, og tilhører en bevegelse av psykiatere som ønsker en helt ny tilnærming til behandling av psykiske problemer.

Moncrieff mener vi står i fare for å skape en generasjon som føler seg hjelpeløse, og som er lært opp til at de må gå til legen for å enda flere piller hver gang noe går galt i livet.

Mer enn 100 millioner doser antidepressiva i året

Ifølge tall NRK har hentet i reseptregisteret til Folkehelseinstituttet, har bruken av antidepressiva øket fra drøyt 90 millioner doser i 2008 til nær 103,4 millioner doser i 2017 (se grafikk).

Det er en økning på godt over 13 millioner doser per år.

I samme periode har antall brukere øket fra 288.414 til 332.053 i samme periode. Det er en økning på mer enn 43.000 brukere.

Fikk seks medisiner samtidig

En av dem som har fått erfare hva bruken av for mye antidepressive medisiner gjør med kroppen er Nina Emilie Ørbech. Hun fikk utskrevet antidepressiva for første gang som 18-åring. Tre år senere gikk hun på seks medisiner samtidig. Flere typer antidepressiva, angstdempende medisiner, stemningsstabiliserende medisiner og sovepiller.

– Jeg gikk rundt som en zombie hele tiden. Jeg husker knapt noen ting fra disse årene, seks medisiner samtidig er jo altfor mye.

Til slutt satte hun selv foten ned for multimedisineringen, og fikk et godt utbytte av samtaleterapi.

MEDISINVANT: I flere år gikk Nina Emilie Ørbech på antidepressiva, på det meste seks forskjellige medisiner samtidig. Hun sier at multimedsineringen gjorde at hun følte seg som en zombie. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Legemiddelverket: – Ikke sånn det skal være

Lege og fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen sier han har hørt om flere pasienter som har gått på mange medisiner samtidig.

FAGDIREKTØR: Steinar Madsen i Legemiddelverket sier det er pasienter som får god effekt av medisiner. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Det er ikke sånn det skal være. Og det er svært viktig at pasienter følges opp, medisiner alene er ingen løsning.

Han er imidlertid uenig med forsker Moncrieff i at pillene gjør mer skade enn nytte.

– Etter det vi erfarer blir halvparten av pasientene betydelig bedre av å gå på medisiner. Hos andre har det imidlertid mindre effekt, og mange har ikke utbytte av medisinene i det hele tatt. Da må man finne andre løsninger for den enkelte pasient.

Moncrieff: – Mye man kan gjøre selv

Britiske Moncrieff sier forskningsresultater viser svært marginale forskjeller på placeboeffekt (innbilt effekt) og reell effekt av medisinbruken, og hun mener legemiddelindustrien har solgt inn en illusjon om at pillene gjør folk friske.

Hun mener bestemt at man kan bli frisk etter en depresjon uten å bruke antidepressiva, hun at det er mye den enkelte selv kan gjøre for å forebygge eller gjøre det lettere å komme ut av depresjoner. Blant annet:

Trening

Sørge for å få nok søvn

Gjøre aktiviteter de liker (selv om man i en depresjonsfase kan se på dem som mindre spennende enn vanlig)

– Depresjon er en selvbegrensende tilstand, men folk kommer over den til slutt, sier Moncrief.

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier på sin side at det kan være viktig for noen å få medisiner i en kritisk fase av livet.