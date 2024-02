Britisk roer funnet død på veldedighetstur over Atlanterhavet 

Briten fra Wirral i nærheten av Liverpool satte ut på den nær 5000 kilometer lange roturen 27. januar, skriver The Guardian.

Han forventet å ro opptil 18 timer om dagen, og bruke mellom 40 og 110 dager på turen. Men Michael ble funnet død fire uker senere.

Dette bildet av Michael og båten i Essex, i anledning trening og kurs, ble delt på Needles and Pins i april 2022. Foto: Needles and Pins / Facebook

Michael Holts samarbeidspartnere og familie har delt detaljer fra reisen på Facebook-siden for Needles and Pins, der han fortalte at han samlet inn penger til en frivillig walisisk organisasjon for mental helse, Mind Cymru, og Liverpool Charity and Voluntary Services.

Så spekkhuggere og hai

11. februar oppdaterte familien at Michael hadde ringt dem ved hjelp av satellittelefon, og at han var ved godt mot.

To dager senere fortalte de at han hadde observert spekkhoggere ved robåten. Tre spekkhuggere hadde svømt nær båten og bare «hengt» med Michael en stund.

Dette kartet ble delt av Needles and Pins 16. februar. Da hadde Holt slitt med vind noen dager, men var igjen på god vei mot Barbados. Han startet fra Gran Canaria. Foto: Needles and Pins / Facebook

15. februar så han en tre meter lang hai som skal ha forsøkt å bite i roret, men Holt rodde videre. Da hadde han ifølge sporingsovervåkningen drevet tilbake mot Kanariøyene en stund.

På Facebook-siden for aksjonen ble dette forklart med at han hadde diabetes type 1 og måtte passe på å hvile når kroppen krevde det.

Ble dårlig

Noen dager senere kom oppdateringen om at Holt var dårlig og måtte prøve å ro til en øy i Kapp Verde 300 nautiske mil unna. Da hadde han dagen før blitt truffet av en stor bølge, som hadde ført til at han mistet en åre og skadet hånden sin.

Michael hadde ifølge oppdateringen tatt antibiotika, og trodde dette var grunnen til at han følte seg dårlig.

Søndag delte Needles and Pins en melding fra Holts familie, etter at de ikke hadde hørt noe fra ham på flere dager.

Da fortalte de at et fly hadde lokalisert robåten den morgenen, men at Michael ikke var på dekk. Fiskebåten «Noruego», som betyr norsk på spansk, var da på vei til fartøyet.

Dette bildet ble delt fra innsamlingsaksjonen for å få Holts levninger hjem til Storbritannia. Foto: Needles and Pins / GoFundMe

Senere søndag kveld, oppdaterte broren David følgerne på sosiale medier om hva som hadde hendt.

– Vi har jobbet utrettelig med å skaffe Michael hjelp de siste fire dagene, men det har vært ekstremt vanskelig, skriver han.

– Et stort sjokk

Fiskebåten «Noruego» fra Capp Verde tok oppdraget med å oppsøke robåten.

– Da de kom fram, fant de tragisk nok Michael død inne i kabinen. Dette er selvfølgelig ikke utfallet vi håpet på, men jeg finner noe trøst i å vite at han døde mens han gjorde noe han inderlig ønsket å gjøre, og at han klarte å ro over 1100 kilometer underveis. Det er en prestasjon i seg selv, skriver broren og legger til:

– Dette er et stort sjokk for meg, hans kone Lynne, datteren Scarlett og mine foreldre, for ikke å nevne storfamilien og venner.

Familien takker også for alle varme ord og ønsker de har fått de siste dagene.

Tirsdag ble det opprettet en innsamlingsaksjon for å få dekket utgifter til å få fraktet Holts lik tilbake til Storbritannia. De bruker et bilde av båten som er tauet til Kapp Verde.

Hverken nettsiden for roaksjonen eller Guardian oppgir noe om mulig dødsårsak.