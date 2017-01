Brekke: Telenor kan dø som selskap

– Vi er aldri blitt truffet så kraftig av konkurranse som nå. Hvis Telenor ikke evner å lede an i fornyingen som må til, kan vi faktisk også være borte om ti år, sier Brekke i et intervju med VG.

I et møte med andre teletopper i sveitsiske Davos tirsdag, fortalte flere at mange av de etablerte selskapene er i ferd med å bli utkonkurrert i flere nisjer. Selv påpekte Brekke at eksperter har sagt at 40 prosent av de etablerte teleselskapene kan være borte om ti år.

Dårlig kombinasjon

Han svarer bekreftende på spørsmål om Telenor kan dø som selskap, men sier han er overbevist om at de skal klare seg.

– Hele businessmodellen til Telenor angripes. Hittil har vi kontrollert hele kjeden av tjenester, men nå utfordres vi av programvareløsninger og produkt for produkt dukker det opp konkurrenter som vil ta våre markedsandeler, sier Telenor-sjefen.

Telenor ønsker nå å selge seg ut av India, der Brekke som tidligere Asia-sjef jobbet hardt for å lykkes, men selskapet risikerer å tape 23 milliarder kroner.

– Det er to årsaker til at vi ikke lykkes: Konkurransen ble veldig tøff og inntektene falt dramatisk. Samtidig ble prisene på nye lisenser skyhøye. Det er en dårlig kombinasjon, sier han.

Gransking

Etter halvannet år i sjefsstolen, har det siste halvåret vært tøft for Brekke. Styreleder Gunn Wærsted ba Brekke i høst vurdere sin stilling, men til slutt endte striden med at begge fortsetter med styrets fulle tillit.

Selskapet gransker utbetalinger til forsvar og politi i Bangladesh, og samtidig har selskapet opplyst at de er involvert i en sak som Økokrim undersøker nærmere.

– Vi gikk til politiet i dette landet, med våre mistanker. Så får vi se hva som kommer ut av det. Vi har lovet politiet ikke å si noe, på grunn av etterforskningen, så det kan jeg ikke si noe om, sier Telenor-sjefen.