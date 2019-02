Brasil-trøbbel sender Hydro rett ned på Oslo Børs

Norsk Hydros økonomiske resultater rammes knallhardt av problemene i Brasil, som det fortsatt ikke er noen utsikter til løsning på.

En halv time etter børsåpning torsdag har verdien av selskapet falt med 7,8 prosent. Samtidig er hovedindeksen ned i overkant av 0,3 prosent.

– Norsk Hydro skuffet stort, noe som vil gi negative utslag i selskapets aksjekurs i dag. Selskapets svake tall skyldes ene og alene problemene i Brasil, skriver analysesjef Roger Berntsen i Netfonds i en oppdatering torsdag morgen.

Kursfallet gjør at selskapets verdi barberes med 6 milliarder kroner.

Et lyspunkt i regnskapet for Hydro er at det tjener gode penger på rådyr strøm. Til tross for at selskapet produserte mindre strøm i fjerde kvartal, tjente det likevel mer penger enn i samme kvartal i fjor på grunn av de høye strømprisene.

– Forferdelig svakt

Siden i fjor vår har selskapets virksomheter i Brasil gått for halv maskin etter oversvømmelser ved alumina-raffineriet Alunorte i februar.

– Tallene var ikke noen fest for å si det forsiktig. Stort sett alle forretningsområdene var svakere enn ventet. Som helhet var det forferdelig svakt, sier analytiker Morten Normann i Carnegie til DN.no

Ett av avfallsdeponiene til Hydro ved selskapets anlegg Alunorte i Brasil. Kraftig regnvær for et snaut år siden ledet til problemene som nå rammer selskapets økonomi. Foto: Cicero Pedrosa / NRK

Ifølge nettstedet sa finansdirektør Eivind Kallevik under resultatpresentasjonen at det kraftige resultatfallet skyldes høyere råvarekostnader, lavere aluminiumspriser, og lavere inntekter fra salg av overskuddskraft i Brasil.

Myndighetene i landet påla selskapet å stenge ned halve anlegget, noe som har ført til at også gruvedriften i landet (bauxitt) og produksjonen av aluminium ved Albras har gått for halv maskin.

Ingen ende på Brasil-problemene

– Resultatene våre reflekterer den krevende situasjonen vi står overfor i Brasil, i tillegg til økte råvarekostnader, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en kommentar.

Han sier at det fortsatt er usikkert når Alunorte kan starte opp igjen for full maskin.