Brann i boligblokk i Oslo: – Da vi kom opp var folk i full gang med å evakuere

Det startet å brenne kraftig i en veranda i en boligblokk på Disen.

– Det må ha gått veldig fort. Vi var nede i kjelleren i kanskje femten minutter og da vi kom opp var folk i full gang med å evakuere seg selv.

Det sier eieren av boligen hvor brannen startet til NRK.

Han sier han har det etter forholdene bra, men sier han er forberedt på at det blir hotell.

Første melding om brannen, nådde brannvesenet klokken 19:47. Da brannvesenet kom til stedet, brant det kraftig. Det sier vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat, Lars Lindal, til NRK.

Operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslopolitiet opplyste NTB klokken 20.34 at brannvesenet hadde slått ned flammene, men at det er mye røyk i bygningen fortsatt.

Brannvesenet understreker overfor NRK klokken 20:34 at de ikke har kontroll på brannen.

Foto: Julie Dolva / NTB

De første bildene fra stedet viste mye røyk og flammer stige opp fra blokken.

– Vi ser jo godt at det brenner mye der. Vi har brann i en leilighet som har spredd seg til en annen leilighet og til loftet på blokka, sa Lindal.

Brannvesenet jobbet intenst med å slukke en brann på Disen i Oslo onsdag kveld. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Fra en leilighet i fjerde etasje, spredde brannen seg videre til en naboleilighet og til loftet, bekrefter brannvesenet til NRK.

Det er fortsatt spredningsfare.

Brannvesenet forventer at slukningsarbeidet vil ta flere timer. Lindal understreker at en brann kan endre seg fort, og at de kan måtte bli der hele natten.

– Det er en rekke med blokker som henger sammen her, så det er jo en viss spredningsfare til den blokken som står inntil for å si det sånn da. Det er jo den vi nå jobber med å unngå spredning til.

Operasjonsleder Østerhaug sier til TV 2 at mer enn 40 personer er evakuert.