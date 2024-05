Lørdag kveld like etter klokken 17 oppgir pollitiet at de har fått melding om brann i en firemannsbolig på Rasta i Lørenskog i Akershus.

– Det er brann i en firemannsbolig. Alle er ute av selve bygningen som brenner. Brannvesenet jobber nå for å unngå at det sprer seg videre til to firemannsboliger som ligger på siden av selve brannstedet, sier innsatsleder Torbjørn Eriksen til NRK i 18.15-tiden.

– Foreløpig har ikke brannvesenet hundre prosent kontroll. De har god kontroll, men jobber fortsatt med slukking, fortsetter han.

Den brannskadede boligen fra baksiden. Foto: Fredrik Kampevoll / NRK

Beboerne i boligen evakuerte seg selv.

Brannvesenet opplyste rundt 17.45 at de ikke har kontroll på brannen. Rett før 18 meldte politiet at de har kontroll på alle beboerne i boligen.

Store ressurser fra brannvesen og andre nødetater er på stedet.

Politiet oppgir at de etablerer en evakueringssone rundt bygget, og at flere boliger er berørt av røyken.

Brannvesenet jobber med å hindre spredning til nærliggende bygninger. Politiet oppfordrer boligeiere i nærheten til å lukke vinduer og holde god avstand