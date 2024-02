Borten Moe om klimakutt: – Det grønne skiftet er galskap satt i system

Det var da programleder Fredrik Solvang ville snakke om Ola Borten Moe sitt oljeselskap, Okea, at den tidligere statsråden skar grimaser og avfeide Solvang.

Eier du fortsatt aksjer i oljeindustrien?, spurte Solvang

– Det gjør jeg, eller ikke industrien, men i Okea, svarte Borten Moe.

Som er ditt eget selskap?, presiserte Solvang

– Der jeg har en veldig liten aksjepost, men jeg var med å starte det. Det er et selskap i dag som har rundt 430 ansatte, og som betaler nesten trekvart milliard hvert kvartal i skatt, sa Borten Moe og la til tydelig irritert:

– Så jeg gidder ikke å stå og ta dritt på akkurat det.

Uenig med regjeringen

For det var ikke Okea eller oljeindustrien som var tema for Debatten torsdag kveld.

I stedet handlet den om hvorvidt det regjeringens klimamål er oppnåelige i 2030. Og der har Borten Moe noe klare meninger:

– Hvis det tar 50 eller 100 år å nå klimamålene, så gjør det. Klimamålene knuser verdier og rikdom i Norge og vesten, send heller pengene til Afrika og India, da får vi klimakutt.

Han stiller seg nå skeptisk til den klimapolitikken han var med å føre da han satt i regjering for senest seks måneder siden. På spørsmål om han sto innenfor det den gang, svarer han slik:

– Selvfølgelig stod jeg inne for den politikken, men jeg rakk opp hånden og protesterte noen ganger.

De var ikke helt enige om løsningene, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og Ola Borten Moe da de møttes hos Fredrik Solvang. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Tøffe mål

Utgangspunktet for Borten Moes klare oppfordring til regjeringen, er at regjeringen har satt seg et eget klimamål om å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent sammenlignet med 1990.

Det skal skje innen 2030. Altså om seks år.

Når vi skriver februar 2024, er fasiten at vi har kuttet 4,6 prosent. Milevis unna målet.

Om man deler de resterende 50 prosentene som gjenstår, er man nødt til å kutte 7,3 prosent i gjennomsnitt hvert år.

Regjeringen har altså to klimamål som begge sier at Norge skal kutte 55 prosent. Det ene er gjennom FN hvor Norge kan bruke kvoter. Det andre kalles «Omstillingsmålet» i Hurdalsplattformen.

Disse målene er mye mer ambisiøse enn de målene Norge har meldt inn til FN. For hvis Norge ikke klarer å nå FN-målene sammen med EU, åpner de for at man kan kjøpe kvoter fra andre land. Det gjør ikke regjeringens egne mål.

– Klimamålene er fullstendig urealistiske, sier Borten Moe, og underbygger med et ferskt eksempel.

– Vi kan ikke vedta teknologi som ikke finnes, se bare på elbussene i Oslo, nå går ikke bussen når det er kaldt. Det grønne skiftet er galskap satt i system, sier han om sin egen regjering.

– Vi har ingen gode planer. Vi har i beste fall noen vindkraft i sørlige deler av Nordsjøen, som jeg håper vi får til. Vi får til kanskje noen ting på oppgradering og nok av nye vannkraft og kanskje dukke det opp med vindmøller på land. Men ingenting i nærheten av det som kreves.

Ola Borten Moe møter Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i Debatten i kveld. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Norges klimamål Ekspander/minimer faktaboks Norge har meldt inn til FN at vi skal redusere klimagassutslippene med minst 55% sammenliknet med 1990-nivåer.

Per i dag har Norge kuttet 4,6% målt mot 1990.

Per i dag slipper Norge ut 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Innen 2030 skal tallet være 23,1 millioner tonn CO2.

Reagerer

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener Borten Moes pessimisme er et blindspor, men at den tidligere statsråden har et poeng.

– Jeg enig med Borten Moe i at klimapolitikken i veldig mange år har hatt et problem. Det er at den har handlet for mye om hvilke mål vi skal sette oss, og for lite om hvilke tiltak vi skal gjennomføre for å nå de målene, sier Bjelland Eriksen.

– Vi kommet et godt stykke på vei, og det er mulig å få det til. Vi har de tiltakene vi trenger for å sørge for at vi har en god industri og en god velferd, sier Bjelland Eriksen, som peker på noen konkrete punkt.

– For å gjennomføre 2030-målene er det teknologi som finnes, og som vi kan ta i bruk ganske mye av allerede i dag. Det handler om direkte elektrifisering, det handler om å bytte ut biler og det handler om å bytte ut gravemaskiner, s sier han og får svar fra Borten Moe.

– Det er jo ikke noe problem å elektrifisere, i hvert fall ikke personbiler nå. Busser er jo et problem fordi batteriene er for små, eller batteriteknologien er for dårlig, svarer Borten Moe, som ikke tror vi kommer til å nå 2030-målene. Han understreker at kuttene må skje utenfor Norges grenser.

– Jeg vil ikke ha det på meg at vi ikke kan nå målene, men jeg mener vi må gjøre det globalt, og det spiller liten rolle hva vi gjør i Norge.

– Jeg vil til slutt si at det ikke er så lenge til resten av verden skal gjøre de tøffe utslippskuttene vi er nødt til å komme i gang med her hjemme i Norge også, så har vi egentlig ikke så mye å tjene på å vente, svarer Bjelland Eriksen.

Ola Borten Moe var fram til i sommer statsråd for forskning og høyere utdanning og nestleder i Senterpartiet, men trakk seg fra begge rollene og varslet at han heller ikke tar gjenvalg til Stortinget etter å ha handlet aksjer som statsråd.