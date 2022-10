Høyre og Fremskrittspartiet får til sammen 83 plasser på Stortinget i målingen gjort av Norstat for NRK og Aftenposten. Kristelig Folkeparti og Venstre får to plasser hver, selv om begge havner under sperregrensen.

Dermed har de borgerlige partiene 87 mandater til sammen. Dette er to mer enn de trenger for å ha flertall på Stortinget.

Fremskrittspartiet går mest opp av alle partiene sammenlignet med forrige Norstat-måling, og får 14,4 prosent oppslutning. Høyre går mest tilbake men er fortsatt landets største parti. Begge endringene er innenfor feilmarginen på målingen.

Partibarometer for oktober 2022 Periode 27.09–02.10. 960 intervjuer. Feilmarginer fra 1,2–3,6 pp. Parti Endring +0,2 R 7,0 % +0,2 +1,7 SV 9,1 % +1,7 +0,3 AP 19,9 % +0,3 −0,2 SP 6,2 % −0,2 −0,3 MDG 3,1 % −0,3 +0,3 KRF 3,4 % +0,3 −1,9 V 3,4 % −1,9 −3,2 H 29,2 % −3,2 +1,8 FRP 14,4 % +1,8 −0,1 Andre 4,3 % −0,1 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

Trenger ikke både Venstre og KrF

Leder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, er ikke overrasket over de nye tallene. Hun mener velgerne er frustrert over manglende hjelp fra regjeringen i tid hvor mange får mindre å rutte med.

– Staten er styrtrik og tjener mer penger enn noen gang. Da tror jeg folk synes det er urimelig at det er en massiv inndragning av kjøpekraft, og så påstår man at man ikke har råd til å hjelpe folk.

Frp går mest opp av alle partiene sammenlignet med forrige Norstat-måling, og får 14,4 prosent oppslutning. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

Høyre og Fremskrittspartiet trenger ikke støtte fra både Venstre og KrF for å danne regjering, hvis neste valgresultat ligner på målingen. Dette er gode nyheter, mener Listhaug.

–Jeg tror alle i Fremskrittspartiet ser at det fungerte godt å sitte i regjering med Høyre. Det fungerte ikke like godt sammen med andre.

Erna Solberg er fornøyd med å lede landets største parti, som på målingen er større enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet til sammen. Hun mener at uro over verdenssituasjonen og regjeringens politikk gjør at velgerne snur seg mot Høyre.

– Vi opplever at folk er bekymret for situasjonen. Men de er også bekymret for en del av utviklingen knyttet til at man for eksempel får lengre helsekøer og skal kutte tiltak innenfor fritt behandlingsvalg.

Nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn, er ikke fornøyd med å havne under sperregrensen. Han håper at flere velgere vil støtte hans parti i ukene og månedene som kommer:

– Jeg håper at mange velgere ser at denne regjeringen ikke fungerer og at vi trenger et regjeringsskifte. Men at vi trenger et sterkt Venstre i et sånt samarbeid for å styrke klimapolitikken, ha en liberal hånd på rattet og modernisere norsk økonomi.

Nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn, kan ikke glede seg over NRKs ferske partimåling. Foto: Terje Pedersen / NTB

Arbeiderpartiet får ikke styringstillegg

Da koronapandemien slo inn over Norge i 2020 økte oppslutningen til det største regjeringspartiet Høyre med omtrent 5 prosent, viser en oversikt fra pollsofpolls.no.

Nå befinner Norge seg nok en gang i en alvorlig situasjon, med frykt for sabotasje mot norske gassanlegg og oljeplattformer. Likevel får ikke regjeringspartiene noe styringstillegg.

Senterpartiet måles til 6.2 prosent på den nye målingen, mens Arbeiderpartiet måles til beskjedne 19.9 prosent.

Det er den tredje målingen på rad hvor Arbeiderpartiet ligger under 20 prosent. Nestleder i partiet, Bjørnar Skjæran innrømmer at de har en jobb å gjøre.

– Vi får målinger nå som ligger langt under det nivået som vi ønsker å være på. Nå skal vi legge fram vårt første budsjett, som vi har arbeidet lenge med. Det vil være et budsjett for vanlige folk der vi viser at vi prioriterer å stille opp for vanlige folk i denne krisen som det aller, aller viktigste.

– Men tror du at budsjettet vil være en velgermagnet da?

– Det er jo gjennom budsjettet at man viser hva man virkelig vil i politikken, det er der prioriteringene kommer fram. Og nå vil det handle om trygg styring og det vil handle om rettferdig fordeling – for oss er det helt grunnleggende i krisen som vi står i nå.

4.3 prosent svarer i undersøkelsen at de ville stemt noe annet enn de ni stortingspartiene. Løfter vi Demokratene ut av denne gruppen utgjør de 1.7 prosent. Partiet får ingen mandater på Stortinget.