Bompengeselskapenes pengebruk: Millionlønninger, flyreiser til Australia, sprit og standup

– Det burde ikke ha skjedd.

Administrerende direktør Trond Juvik i Ferde, bompengeselskapet på Sør- og Vestlandet, forteller om julebordet i 2017.

Administrerende direktør Trond Juvik i Ferde innrømmer overfor NRK at bompengeselskapet ikke var bevisst egen pengebruk. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

På et hotell utenfor Bergen dekket bomselskapet regningen da 38 ansatte drakk 186 enheter med alkohol. Det er cirka fem alkoholenheter i snitt per person.

På regningen står blant annet Smirnoff Ice, Lysholm Linie akevitt, Braastad VS konjakk og Vodka Battery, i tillegg til vin til maten.

Regningen for julebordet på Panorama hotell og resort på Sotra, kom på 43 460 kroner.

– At man drakk i snitt fem enheter hver ... det har ikke skjedd siden og burde ikke skjedd da heller, sier Juvik.

FUKTIG: Deler av barregningen fra Ferdes julebord i 2017 der 38 ansatte konsumerte 186 alkoholenheter. Foto: Faksimile / Faksimile

Han forklarer det fuktige julebordet med at selskapet nettopp hadde blitt kjøpt opp av det offentlige, og fortsatt hadde en kommersiell kultur, der de ikke var bevisste nok på at de forvaltet fellesskapets midler.

– Hva tror du de som betaler bompenger tenker?

– De er sikkert ikke så veldig glade for det, og de har all grunn til å si at det ikke er bra. Jeg beklager og det burde ikke skjedd. Jeg har ingen annen unnskyldning enn å si at vi ikke var bevisst på det. Vi har lært, sier Juvik.

Millionlønn og flyreiser med bar-tilgang

NRK har gått gjennom regnskapene for de siste 3 år i de fem nye, regionale bomselskapene.

Gjennomgangen viser at bilistenes bompenger har gått med til å finansiere blant annet:

Åtte ansatte i de to største selskapene tjener mer enn en million kroner i året. Sjefene i Ferde og Fjellinjen tjener begge mer enn samferdselsministeren; de har en årslønn på hhv. 1 633 673 og 1 429 284 kroner i 2018. Til sammenligning tjente samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) 1 365 016 kroner samme år.

Fjellinjen i Oslo tidoblet konsulentbruken sin på to år, og hyret inn eks-kollegaen til toppsjefen uten anbud. Kontrakten ble avsluttet da NRK stilte spørsmål ved den, og selskapet har beklaget regelbrudd.

Fjellinjen har, som det eneste av bomselskapene, sendt ansatte på bompenge-kongresser i utlandet. Tre av Fjellinjens ansatte fløy business med selskapet Emirates til Australia for å delta på en kongress i 2016.

Fjellinjen har leid inn standupkomiker og mannskor som underholdning på interne fester.

Ferde dekket 186 alkoholenheter, inkludert mye sprit, på julebordet i 2017.

Konferanse på business class

Hvert år sender Fjellinjen, som eneste bomselskap, tre ansatte til den internasjonale bomkongressen ITS.

I 2016 ble kongressen holdt i Melbourne i Australia. Tre ansatte fløy businessklasse med flyselskapet Emirates. Det innebærer blant annet at de på strekningen Melbourne-Dubai hadde tilgang til baren Emirates tilbyr forretningsreisende i 2. etasje i sitt A380-fly.

Flybillettene for de tre kostet 42.000 kroner per person, til sammen 128 000 kroner. I tillegg kom hotell og opphold.

– Det er en prioritering man gjør. Når jeg forstod at ansvaret kom til å bli annerledes mellom Statens vegvesen og oss enn det har vært, så har det vært viktig for meg å bygge kompetanse. Det kommer ikke av seg selv. Vi må ha folk som er gode nok til å drive teknisk utvikling, og som skjønner hva vi har i dag og hva fremtiden vil by på, sier Fjellinjen-sjef Anne-Karin Sogn.

– Er det nødvendig å fly businessklasse for å bygge denne kompetansen?

– Nei, det er det helt sikkert ikke. Det kunne sikkert vært gjort annerledes, men nå er det slik det var. Vi har ikke for øye å skeie ut på slike ting, det må jeg si, sier Sogn.

Fjellinjens styreleder Cato Hellesjø sier han syns det var riktig å delta på kongressen, men at han ikke var kjent med at ansatte i bomselskapet fløy businessklasse.

– Businessklasse er ikke normalt i offentlig sektor, og jeg vil ta initiativ til å sikre tydelige rutiner for dette. Det skal være helt spesielle tilfeller, som jeg egentlig ikke klarer å finne eksempler på, at dette skal skje i fremtiden, sier Hellesjø.

De to påfølgende årene ble de samme tre ansatte sendt til tilsvarende konferanse i Canada og Danmark. De reisene skjedde på økonomiklasse.

– Min kompetanse er ganske unik

Bomsjefene som tjener mer enn samferdselsministeren, forsvarer lønnsnivået.

– Min kompetanse er ganske unik, og markedet må betale for kompetanse som er etterspurt, sier Juvik i Ferde.

Anne-Karin Sogn i Fjellinjen sier hun jobber for hver eneste krone hun tjener.

Administrerende direktør Anne-Karin Sogn i Fjellinjen tjener mer enn samferdselsministeren. Foto: HENRIK MYHR NIELSEN / NRK

– Et regionalt bomselskap er ikke annet enn enhver annen bedrift. Om man erkjenner at vi er en bedrift som har ansvar for å ta inn 4 mrd. kroner per et år, har 700.000 kunder og 50 ansatte, så jobber vel jeg for det på lik linje med alle andre som har tilsvarende bedrifter. Forskjellen på å jobbe i et regionalt bomselskap sammenlignet med andre ting, er at vi jobber med bompenger, sier Sogn.

Toppsjefene er ikke de eneste som tjener over én million kroner i bompengeselskapene. I Ferde og Fjellinjen har til sammen åtte personer mer enn én million kroner i lønn. I tillegg har to personer i Fjellinjen en lønn på mer enn 900 000 kroner i året.

– Det er mye penger, men samtidig skal vi få tak i de riktige folkene og levere tjenester med kvalitet. Det krever kompetanse, sier Juvik.

Mannskor og standup

UNDERHOLDT: Standupkomiker Jonis Josef underholdt de ansatte i Fjellinjen da selskapet flyttet inn i nye lokaler i mai 2018. Regningen kom på 18.000 kroner. Foto: Brage Lie Jor / NRK

Da Fjellinjen flyttet til nye lokaler i mai 2018, leiet de inn standupartist Jonis Josef som blant annet er kjent fra «Kongen av Gulset» på NRK.

Det kostet 18 000 kroner.

– Det var litt spesielt. Vi har vært i St. Olavs gate og levd kummerlig i 30 år. Vi var fornøyd med å komme hit og ville ha en markering på det, sier Sogn.

På julebordet et drøyt halvår senere, som foregikk i selskapets kantine, leiet selskapet inn Birkelunden mannskor til 20 000 kroner.

– Vi er ikke de som slår på stortromma. Vi hadde julebord her i kantina, og underholdningen var julegaven til de ansatte, sier Sogn før hun fortsetter.

– Vi er et firma med 50 mennesker som også trenger et klapp på skuldra innimellom.

Dale: – Helt uakseptabelt

NRK har vist flere av bilagene til samferdselsminister Jon Georg Dale. Han kaller bomselskapenes pengebruk «helt uakseptabel».

– Hvis dette er representativt for kostnadsnivået i selskapene er det helt uakseptabelt. Jeg vil oppfordre eierne deres, fylkeskommunene, til umiddelbart å få seg forelagt regnskapene, gå gjennom og stramme opp praksis.

– Poenget med bompengeselskap er ikke at de skal ha luksuriøse fester, men at de skal ta inn penger vi trenger til å finansiere vei, sier Dale.

– Mener du det er i orden å leie inn standupkomiker og mannskor?

– Nei.

– Mener du det er i orden å fly businessklasse til Australia for å gå på kongress?

– Jeg vet ikke hvilken nytte de har av det. Eierne bør sette i gang en gjennomgang av disse selskapene, og se om det er mulig å stramme opp praksis slik at bompengene går til bilistene, sier Dale.

Hyret inn eks-kollega uten anbud

Karen Johanne Strømstad fakturerte Fjellinjen for millionbeløp uten at avtalen hadde vært ute på anbud. Foto: Tore Linvollen / NRK

NRK har tidligere omtalt at Sogn og Fjellinjen tidoblet konsulentbruken på to år. Én av de største utgiftspostene var toppsjefens nære eks-kollega Karen Johanne Strømstad, som ble hyret inn uten anbud.

Strømstad fakturerte for opp mot 280 000 kroner i måneden, og på en knapt år fakturerte hun Fjellinjen for til sammen 1,9 millioner kroner.

Fjellinjen avsluttet avtalen med Strømstad etter at NRK stilte spørsmål om arbeidsforholdet.