Torsdag kom boligprisstatiskken fra Eiendom Norge som viste en ørliten vekst i boligprisene den siste måneden. I april steg boligprisene med 0,8 prosent nominelt. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Prisstatistikken er utarbeidet av Eiendomsverdi og Finn for Eiendom Norge.

– 0,8 prosent er noe under det vi pleier å ha i april, så det er en moderat utvikling. Det føyer seg inn i rekken av måneder med en moderat utvikling i boligprisene, sier administrerende direktør Christian Vammervold i Eiendom Norge til NRK.

Dreyer forklarer den moderate prisutviklingen med at mange boliger har ligget ut for salg. Samtidig er det mange kjøpere på banen, som gir et mer balansert og stabilt marked.

I april ble det solgt totalt 7.850 boliger i Norge, som er 2,8 prosent lavere enn samme måned i fjor. En faktor som Dreyer peker på er at påsken som helhet falt inn under april i år, mens den falt inn under mars i fjor.

– I så måte er salgstallene i april ganske mye sterkere enn hva vi trodde de skulle være, sier han.

Forventer lavere priser

I september i fjor hevet Norges Bank styringsrenten fra 0,5 prosent til 0,75 prosent. I mars kom en ytterligere, planlagt heving hvor styringsrenten ble satt opp til én prosent.

– Vi tror det meste av prisstigningene for 2019 kan være tatt ut nå. Det kan bli måneder med litt oppgang, men også måneder med nedgang. Når vi er ved årets slutt så forventer vi lavere priser enn der vi ligger nå, sier Dreyer.

Han opplyser at under forventningene om lavere boligpriser, ligger det en forventning om at renten skal videre opp i løpet av 2019.

– Vi tror at dersom det ikke kommer før sommeren, kommer det i hvert fall rett etter sommeren, sier han.

– Mer forutsigbart enn på lenge

I Oslo steg boligprisene med 0,6 prosent nominelt i april. Korrigert for sesongjusteringer falt prisene med 0,1 prosent.

– Vi ser mer moderate tendenser i hele landet. Hvis vi sesongkorrigerer tallene så har vi en ørliten nedgang i Oslo og det samme gjelder egentlig for Trondheim, Bergen og Stavanger, sier Dreyer.

– Samtidig ser vi ganske sterke tall i byer utenfor Oslo og i Nord-Norge. Det er et stabilt marked og jeg tror både kjøper og selger opplever markedet som mer balansert og forutsigbart enn på lenge, og det skal vi være glad for.

Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn hva de var for ett år siden. Den sterkeste 12-månedersveksten hadde Asker og Bærum med 4,9 prosent. Den svakeste utviklingen hadde Trondheim som hadde en nedgang på 0,6 prosent det siste året.