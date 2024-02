Boligblokk nedbrent: – Ingenting igjen av hjemmet mitt

– Takk og lov for at heisen fungerte, sier en kvinne navngitt som Rida til avisen El Pais.

Hun bodde i boligblokken som torsdag kveld ble åstedet for en av de største brannene i Valencias historie.

Fredag morgen er bygget totalskadd. Gjennom natten har myndighetene jobbet for å få kontroll på brannen, som også spredte seg til et nabobygg.

Brannmannskapenes mål er nå å kjøle ned bygningen. Det er fortsatt ikke klart når de vil kunne komme seg inn på innsiden, skriver El Mundo.

Et oversiktsbilde viser omfanget av brannskadene fredag morgen. Foto: AP

Fire mennesker er så langt bekreftet omkommet. Myndighetene frykter at tallet på døde vil øke.

Byens ordfører sier fredag at mellom ni og 15 personer fortsatt ikke er gjort rede for, skriver Reuters. Til AFP sier en annen kilde at 14 personer er savnet.

Tidligere var antall savnede 19.

14 personer har også fått ulike typer skader, deriblant syv brannmenn.

Kjøler ned bygget

Den 14 etasjer høye blokken tok fyr rundt klokken 17.30 lokal tid. I løpet av en halvtime sto hele bygget i brann.

Rida forteller at hennes mann var på jobb da brannen skjedde.

– Det er ingenting igjen av huset mitt lenger.

Flere beboere ble reddet ut fra balkonger i det brennende bygget. Noen hoppet fra leilighet til leilighet. Foto: AP

De fleste av de omtrent 500 beboerne i blokka skal ha klart å evakuere før brannen spredde seg. Lokalavisa Las Provincias skrev torsdag at brannvesenet klarte å hente ut en far og hans datter fra en balkong.

De skal ha hoppet fra leilighet til leilighet for å slippe unna flammene.

To tenåringer som befant seg i en park ved siden av sier at de så og hørte beboere rope om hjelp fra balkongene, skriver El Pais. Brannvesenet skal også ha plassert madrasser på bakken i forsøk på å redde ut beboere fra de nedre etasjene.

Brennbar isolasjon

Brannen startet i en av de nedre etasjene, men brannårsaken er foreløpig ukjent, ifølge spanske medier.

Her står blokka i full fyr Du trenger javascript for å se video.

Ifølge en ekspert skal blokka fra 2008 ha blitt bygget med polyuretan, et isolasjonsstoff som er veldig lettantennelig og som ikke lenger brukes i nye bygg, skriver Las Provincias.

Dette kan være årsaken til at brannen spredde seg så raskt som den gjorde, skriver flere av de spanske mediene. Ingeniøren David Higuera fortalte El Pais at platene som utgjorde det ytre lagret er gode til å isolere mot varme og kulde, men også veldig brennbare.

Et vitne forklarte hvordan hun så «brennende plater» falle ned mot bakken.

Londons Grenfell Tower, der 72 mennesker døde og over 70 ble skadet da bygningen brant i 2017, var kledd med materialet.