Demonstranter skjøt på turister med vannpistoler i Barcelona

Demonstrasjoner mot turister i Spania fortsetter med økt styrke.

Denne helgen var turen kommet til Barcelona, der 150 aktivistgrupper hadde samlet seg for å demonstrere mot masseturisme.

Tusenvis av demonstranter dukket opp i flere av byens populære restaurantstrøk, med plakater som «turister dra hjem» og «Barcelona ikke til salgs».

Demonstranter foran et av Barcelonas mest kjente bygg, det Gaudí-tegnede Casa Milà. Foto: Reuters/NTB Scanpix

Noen av demonstrantene hadde med seg vannpistoler, som de skjøt på tapas-spisende turister.

Andre steder ble turister sperret inne på restaurantene med sperrebånd av plast.

Barcelona er en av verdens mest besøkte byer.

Ifølge Barcelona Tourism Observatory hadde byen 15.6 millioner besøkende 2023. Hvis man teller med regionen rundt, har Barcelona nesten 26 millioner besøkende i året.

– Gatene erobret av turister

Demonstrasjonene fører seg inn i rekken av lignende markeringer hos mange av Spanias mest populære turistbyer.

Lokalbefolkningen mener turistene presser opp prisnivåene og gjør det umulig å bo i de populære områdene. De er spesielt sure på Airbnb, som har gjort det veldig enkelt å leie ut boligen sin til turister.

– Vi i lokalbefolkningen trekker oss mer og mer tilbake i hjemmene våre fordi gatene har blitt erobret av turister, sier lokalbeboer Coloma Mestre til El Pais.

Også i Valenica har det nylig vært demonstrasjoner mot den økende strømmen av turister.

– Husleia går opp i pris, og jeg har råd til det fordi jeg bor sammen med en partner og har en anstendig lønn, men hvis jeg var alene, måtte jeg forlatt byen, sier den 49 år gamle læreren Joan.

Ved utgangen av 2023 var det 5747 turistleiligheter til leie i byen. Ett år senere kan nettplattformer som Aribnb tilby over 10.000 turistleiligheter i Valenica, noe som gir en økning på over 40 prosent.

– Turisme er bra for byen hvis den styres godt. Hvis ikke, skader den folk, sier læreren.

Lokalbefolkningen i Malaga har fått nok av turister - og sirkuset de bringer med seg. Foto: Reuters

Landets viktigste næring

For noen uker siden var det store protester mot masseturisme i Malaga, under slagordet «Málaga para vivir, no para sobrevivir» – «Málaga for å leve, ikke for å overleve».

Ifølge El Pais var det 15.000 ute i gatene i Malagas historiske sentrum. Politiet sa 5500, mens arrangørene oppga at det var 25.000 demonstranter.

Protestene skjer til tross for at turisme, ifølge Den spanske nasjonalbanken, er landets viktigste næring.

Tall fra banken viser at turisme bidro med 11,6 prosent til landets bruttonasjonalprodukt (BNP).

9,7 prosent av arbeidsstyrken jobber i turistnæringen.

Rekordår for Malaga

Malaga-provinsen hadde et spesielt godt turistår i fjor. 14 millioner turister kom ifølge El Espanol til provinsen i 2023.

Det var en økning på 9,3 prosent fra året før og én million flere enn i 2019, det tidligere rekordåret.

Turiststrømmen førte også med seg rekordstore inntekter.

Provinsen tjente 19,137 milliarder euro (over 200 milliarder norske kroner) på turister i 2023. Det er en økning på 5 milliarder euro fra før pandemien.