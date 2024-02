Det har oppstått en kraftig brann i en 14-etasjers høyblokk i Valencia i Spania.

Brannen skal ha oppstått rundt klokken 17.30. Ifølge avisa El País spredde flammene seg over hele bygget på bare en halvtime.

Hittil skal det være snakk om sju skadde, deriblant brannmannskaper, ifølge avisa El País. Men nødetatene frykter at langt flere kan være skadd.

Foto: Alberto Saiz / AP

De fleste av de omtrent 500 beboerne i blokka skal ha klart å evakuere før brannen spredde seg.

Hoppet fra leilighet til leilighet

Brannvesenet prøver nå å redde ut innbyggere som er sperret inne i den brennende blokka, skriver El Mundo.

En brannmann forsøker å slukke flammer fra en kran. Foto: Alberto Saiz / AP

Lokalavisa Las Provincias skriver at brannvesenet har klart å redde ut en far og hans datter fra en balkong.

De ble observert ute på en balkong, og skal ha hoppet fra leilighet til leilighet for å slippe unna flammene.

Myndighetene har satt opp et feltsykehus like i nærheten i påvente av at skadde hentes ut.

Mange nødetater har rykket ut til brannen. Foto: Alberto Saiz / AP

Omtrent 500 personer

El País skriver at brannen startet i en av de nedre etasjene, men spredde seg fort. Brannårsaken er foreløpig ukjent.

Politiet har satt opp sperringer rundt området for å sikre at nødetatene kommer seg fram.

Bilder av brannen tatt av lokale nødetater. Foto: Emergències 112CV / Twitter: @GVA112

Ifølge El Pais ble blokka bygget i 2008. El Mundo skriver at det bor omtrent 500 personer i blokka, fordelt på 138 leiligheter.

Flere medier skriver at dette er den kraftigste brannen i Valencia i byens historie.

I sosiale medier har politiet bedt innbyggere i området om å holde seg unna, ettersom det kan være farlig.