F.

Det var karakteren Betina Claesson fikk da hun for noen uker tilbake tok eksamen i matematikk.

F betyr stryk, og at faget ikke er bestått.

– Jeg kjente på kroppen at det var veldig kjipt.

20-åringen fra Jessheim er vernepleierstudent og ønsker å hjelpe andre mennesker når hun en dag er ferdig utdannet.

Hun mener det er på høy tid å være åpen om at det er helt greit å stryke.

– Det er ofte de som får gode karakterer som snakker høyest etterpå, og det med all mulig grunn. Men jeg synes vi snakker for lite om dette med at det ikke alltid går så bra.

RESPONS: – Folk har i private meldinger takket meg for at jeg tør å være åpen om det å stryke, sier Betina Claesson. Foto: RAHAND BAZAZ / NRK

La ut karakteren på Tiktok

Claesson tror koronaviruset er grunnen til at det ikke gikk så bra denne gangen. Med stengte skoler, en sterkt kontrollert hverdag preget av koronatiltak i Oslo-regionen og digitale undervisningstimer.

– Det er enklere å snakke med en lærer ansikt til ansikt, enn å sende en e-post om noe du lurer på. Ofte vet du ikke hva du lurer på engang, du skjønner det bare ikke, sier hun.

Etter at eksamensresultatet kom, bestemte hun seg for å gjøre et poeng ut av karakteren på TikTok. Hun laget en video, som så langt er sett av over 300.000 og likt av over 36.000.

– Jeg tok et valg om å legge ut videoen, fordi jeg tenkte at jeg nok ikke er den eneste som stryker på eksamen, og det var jeg ikke. Man må kunne lage litt humor ut av det også.

– Hvordan har kommentarene og tilbakemeldingene vært?

– Folk har i private meldinger takket meg for at jeg tør å være åpen om det å stryke. Responsen har vært enorm, sier Claesson til NRK om suksessvideoen som du kan se under her:

TikTok om stryk av Betina Claesson Du trenger javascript for å se video. TikTok om stryk av Betina Claesson

– Å mislykkes er en del av livet

20-åringen får skryt fra psykologspesialist og medforfatter av boka «Helt ærlig», Kirsten Holtmon Resaland.

– Jeg tror dette har en enormt positiv effekt. Det er modig gjort å henne vise frem sine sårbarheter. Jo flere som setter ord på det, jo mer kan alle senke skuldrene.

Lars Halse Kneppe er ungdomspsykolog. Han har skrevet flere bøker rettet mot unge mennesker som opplever stress og press.

VANLIG: – Å mislykkes er en del av livet, sier ungdomspsykolog Lars Halse Kneppe. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Han sier det sunt med slike resultater iblant.

– Å mislykkes er en del av livet. Det er noe vi må øve på, og mange har godt av å få noen andre opplever enn de er vant til. Det er blir mindre skummelt neste gang.

Psykologenes eksamensråd

Psykologen har følgende tips for få en god eksamensforberedelse:

– Øv på eksamensoppgaver. Det hjelper ikke å kunne hvert eneste ord i boka hvis du blir satt ut av en liten vri, for det er det ofte på eksamen, sier Kneppe.

De som tidligere ble kalt for «Generasjon prestasjon» har nå blitt unge voksne. Psykologen sier veldig mange han snakker med jobber altfor mye de siste dagene.

– De leser på seg stress og er slitne når de kommer til eksamenslokalene. Jeg sier alltid til ungdommen at det er en dårlig ide å løpe maraton dagen før du skal løpe 3000 meter, sier Kneppe.

Dette er psykolog Lars Halse Kneppes beste eksamenstips Ekspandér faktaboks Ikke overlese siste dagene. Handler om å komme på eksamensdagen klar til å prestere.

Øve på eksamensoppgaver og gjerne øve seg på å snakke om stoffet.

Ta litt tid på starten av eksamen til å samle seg. Mange får litt panikk når de leser oppgaveteksten.

Lage planer for hva de skal gjøre etter eksamen. Tvinger frem tanken om at livet går videre.

Tenke på tre ting som er likt i livet uansett hvordan det går på eksamen og et menneske som er like glad i deg uansett.

Kirsten Holtmon Resaland har jobbet med psykisk helse hos ungdom i mange år. Hun sier det ikke finnes fasit på hvordan en god eksamensdag kan være.

– Det vil variere fra person til person. Mitt viktigste råd er at du ikke automatisk gjør som vennen din eller klassekameraten din. For noen vil det å se notater gi dem mer kontroll eller preppe dem. Mens noen blir mer stressa. Gjør det som er best for deg, sier Resaland.

Slik er oversikten over strykprosenten i 2019 og 2020 Institusjonstype Strykprosent i 2020 Strykprosent i 2019 Universiteter 5.91 7.27 Statlige vitenskapelige høyskoler 4.19 4.21 Statlige høyskoler 6.02 7.19 Private vitenskapelige høyskoler 6.45 8.41 Private høyskoler 4.24 5.55 SUM: 5.81 7.16 Kilde: Database for statistikk om høyere utdanning

Tilbyr kurs

Resaland har et håp for studenter som føler seg ensomme etter lang tids nedstenging.

ROSER: Forfatter av boka «Helt ærlig - om hvordan vi henger sammen», Kirsten Holtmon Resaland. Hun roser 20 år gamle Betina Cleasson for sin åpenhet. Foto: Privat

– Det fine er at når ting åpner igjen, så vil vi etterhvert finne tilbake til det normale. Korona vil ikke være med å påvirke hvordan vi lærer fra og med nå.

– Det ville vært rart hvis folk ikke strevde med læring dette året. Det er noe annet å sitte i en hybel enn på skolen, sier Resaland.

Studentsamskipnadene rundt om i landet har flere tilbud for å hjelpe studenter som sliter med forberedelsene. Pågangen er stor i både Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I Tromsø forteller avdelingsleder ved studentrådsgivingen, Bente Høiseth, at de ofte bruker sosiale medier for å gi tips og triks for en god eksamensperiode.

– Vi oppfordrer også studentene til å delta på sosiale og hyggelige aktiviteter i eksamensperioden for å koble av, sier hun.

I tillegg prøver de å snakke med dem om det som skaper angst, og tilbyr kurs for å mestre den kjipe følelsen.

– I samtaler gjennomgår vi ulike måter å organisere eksamenslesingen på, og ulike studieteknikker man kan benytte, sier Bente Høiseth.

Vil ikke grave seg ned

For Betina Claesson på Jessheim handler studietiden om mer enn bare skole. Det handler også om tid til det sosiale og andre ting i hverdagen tross en pandemi.

– Jeg gleder meg veldig mye til å være ute igjen blant folk. Da er muligheten for å samarbeide bedre mye høyere.

Men selv om det ikke gikk så bra denne gang, har hun ikke tenkt til å grave seg ned og gi opp. Nå i juni venter flere eksamener.

– Jeg gleder meg til å bli ferdig nå og har gjort en god innsats for å fullføre. Jeg gleder meg veldig mye til å være ute igjen blant folk, sier Betina Claesson.

FLERE EKSAMENER: – Jeg gleder meg til å bli ferdig nå og har gjort en god innsats for å fullføre, sier Betina Claesson. Foto: RAHAND BAZAZ / NRK