Lanserer nattåpen hjelpetelefon for studenter – Linni (26) og Noor (19) mener den kommer for sent

– Det er ganske dritt. Fordi du står helt alene, sier Linni Paasche Blystad.

Det hun sikter til er livet som student under koronapandemien. En tilværelse preget av digitale forlesninger, stengte skoler og ingen sosiale arrangementer.

– Jeg føler på ensomheten hele tiden og skulle gjerne hatt besøk hver dag av folk. Det var ganske vanskelig å være alene i eksamenperioden, sier Blystad.

Hun studerer medisin på Universitetet i Oslo og fullfører til sommeren sitt fjerde år. Dermed har hun fått oppleve stappfulle festsaler og quiz-samlinger tidligere.

– Det føles rart å tenke på at jeg skal bli lege via Zoom, sier hun.

Hun får støtte fra venninnen og medstudenten Noor Latif (19) som ikke har fått oppleve normale studenttider.

– Det snakkes for lite om ensomhet blant studenter, spesielt ikke for oss som er førsteårsstudenter. Vi har ikke fått muligheten til å blitt kjent med hverandre, sier Latif.

– Vi er bekymret

Organisasjonen Mental Helses hjeletelefon fikk i 2020 inn mer enn 220.000 henvendelser - noe som er en økning på 22 prosent fra 2019.

Mandag starter hjelpetelefonen et nytt telefontilbud for studenter over hele Norge - fra sitt kontor i Skien. De velger å trykke på den store røde knappen fordi situasjonen nå er kritisk, i følge dem.

– Vi gjør dette fordi vi ser at studenter har det sikkelig vanskelig. Tanken om studenttelefon er ikke ny, men den har skutt fart under koronapandemien, sier prosjektleder Vidar Torbjørnsen.

Tjenesten er gratis og starter mandag 22. februar. Den vil være bemannet mellom 17:00 og 07:00, når de andre studenttilbudene på skolene er stengt.

– Er dere bekymret for studenteres psykiske helse?

– Ja, det er snakk om neste generasjons arbeidstakere. Når vi ser hvor tøft det er der ute med mangel på undervisning og mangel på sosiale samlingssteder, så er vi jo det.

Torbjørnsen skrytet av studentene og tror forelesningssaler vil bedre situasjonen noe.

– De blir bedt om å være flinke og tålmodige i hybelen sin, og det har de absolutt vært. For mange studenter er det ikke noe forskjell på Netflix og forelesning lenger.

– Litt sent

Linni Blystad bruker leiligheten i Oslo til både skole, fritid og søvn. Telefontilbudet som nå skal igang er ikke løsningen på problemet, i følge henne.

ZOOM-LEGE: – Det føles rart å tenke på at jeg skal bli lege via Zoom, Linni Paasche Blystad. Foto: RAHAND BAZAZ / NRK

– Jeg synes det er bra at det gjøres noe, men selve tiltaket i seg selv er for enkelt. Jeg synes de heller burde satt studenter i kontakt med andre studenter. Jeg er spent på hvor mye det kommer til å bli brukt, sier Blystad.

Medstudent Latif nikker på hodet.

– Det er litt sent, fordi skolene sakte, men sikkert har begynt å åpne igjen. Når det er sagt, så er det bedre sent enn aldri, sier Latif.

– Kjipt at vi trenger noe sånt

Norsk studentorganisasjon liker den nye løsningen.

– Vi er veldig positive til et slik forslag. Det er en veldig spesiell opplevelse å være student i en pandemi, og det er kun studentene selv som vet hvor krevende det egentlig er, sier leder Andreas Trohjell.

FORNØYD: Leder i Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell gleder seg over den nye løsningen til Mental Helse. Foto: Benjamin Skaug

I midten av februar kom Studiebarometeret, utgitt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Rundt halvparten av studentene sier at de har vært mer ensomme og nesten 4 av 5 har savnet det sosiale studiemiljøet.

– Det å ha hjemmekontor er virkelig noe annet for en student enn for en vanlig arbeidstaker.

Han håper studentordningen til Mental Helse vil treffe bredt.

– Det er kjipt at man trenger noe som dette. Tallene vi får presentert støtt og stadig er dystre.

– Lettere å skrive enn å snakke

Kirkens SOS har også et hjelpetilbud tilgjengelig for de som måtte trenge noen å snakke med.

Fra 1. januar og frem til 20. februar har organisasjonen fått inn over 1000 henvendelser fra personer mellom 20 og 29 år. Antallet er trolig høyere, men på grunn av anonymitet, klarer de ofte ikke å anslå nøyaktig alder.

29,5 prosent ensomhet

32,6 prosent psykiske lidelser

24,7 prosent relasjonsproblemer/-konflikter

14,0 prosent utsatt for seksuelle overgrep

11,3 prosent utsatt for vold/mishandling

10,6 prosent ville bare prate litt

– Vi har et veldig stort trykk, og langt flere henvendelser enn vi klarer å svare på. Vi jobber derfor intenst for å øke kapasiteten, fordi behovet er så stort, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS.

ØKNING: Generalsekretær Lasse Heimdal i Kirkens SOS er ikke negativ til det nye telefontilbudet. De opplever også et stort trykk fra studenter. Foto: Norsk Friluftsliv

Frem til nå har de valgt å ikke gå for en egen studentløsning, men understreker at de ikke er negative til ordningen til Mental Helse.

– Vår erfaring er at mennesker i denne alderen vel så gjerne ønsker kontakt via chat, og ikke telefon. Det oppleves mer anonymt, og lettere for mange å skrive enn å prate, sier Heimdal.