Beslagla to tonn hasj: Politiet knytter kjempebeslag til gjengmiljøene i Oslo-området

Samtidig som to danske statsborgere ble pågrepet av politiet og siktet for innførsel av over 100 kilo hasj til Norge i forrige uke, slo dansk politi til mot en adresse i Holbæk på Sjælland i Danmark.

På adressen fant dansk politi over to tonn hasj. Kripos bekrefter nå at aksjonen mot adressen på Holbæk er en del av «Operasjon Hubris».

– Samtidig som de to danske mennene ble pågrepet i Norge, ble en dansk mann i 70-årene pågrepet i Danmark. Vi hadde koordinert disse pågripelsene med dansk politi, Eivind Borge, leder av taktisk etterforskningsavdeling i Kripos til NRK.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Eivind Borge bekrefter at aksjonen mot adressen i Danmark var en koordinert aksjon mellom dansk og norsk politi. Det ble funnet over to tonn hasj på adressen. Foto: Ingvill Tandstad / NRK

Kripos tror at en rekke kriminelle grupperinger i østlandsområdet har fungert som mottakerapparat og stått for videresalg av narkotikaen.

– Det er mange som har fått narkotika fra det her depotet. Vi snakker om flere grupperinger på østlandsområdet, sier etterforskningslederen.

ENORMT: Kripos beskriver beslaget som enormt. En dansk mann i 70-årene erkjenner delvis straffskyld for oppbevaringen. Foto: KRIPOS

Depot for det norske narko-markedet

Den omfattende narkotikaetterforskning «Operasjon Hubris» ble initiert av Kripos og har til nå ført til ni pågripelser og beslag av mellom 600 og 700 kilo narkotika på norsk jord.

Kjempebeslaget i Danmark kommer i tillegg til dette.

Det betyr at Kripos har tatt kontroll over nærmere tre tonn narkotika som de mener skulle sendes til Norge for videresalg.

– Vi ser de her to sakene i sammenheng. Det er et enormt beslag. Det har blitt tatt 2,2 tonn i Danmark og mellom 600 og 700 kg i Norge, sier Borge til NRK.

Kripos har grunn til å tro at narkotikaen som har blitt beslaglagt i Norge, stammer fra den samme adressen hvor kjempebeslaget på over to tonn hasj ble funnet.

Etterforskningslederen sier at de ser på adressen i Danmark som et mellomlager og hoveddepot for narkotika som skulle sendes til Norge og videreselges av de kriminelle grupperingene.

– Det er for tidlig å si hvor mye dop som har funnet veien fra depotet i Danmark og inn i Norge totalt, men vi ser at det har kommet partier med en hyppig frekvens over noe tid. Vi anser kvantumet her som enormt, sier Borge til NRK.

Mannen i 70-årene som bodde på adressen i Danmark, er siktet av dansk politi for oppbevaring av hasjen for videresalg.

Han er også siktet for å ha solgt 240 kilo hasj til den ene danske mannen som ble pågrepet og varetektsfengslet av norsk politi i forrige uke.

Mannen i 70-årene har erkjent delvis straffskyld for oppbevaring, sier hans forsvarer Thomas Philip til den danske avisen SN.dk.

Alle de tre danskene, både de som ble pågrepet i Norge og mannen i 70-årene, har tidligere blitt dømt for narkotikakriminalitet.

BESLAG: Flere titalls kilo med narkotika ble beslaglagt fra denne bilen under etterforskningen. Bilen ble stanset i Norge. Foto: KRIPOS

Flere kriminelle gjenger i Norge

Under en pressekonferanse i forrige uke sa Kripos-sjef Ketil Haukaas at narkotikaen blir fraktet inn i landet av organiserte kriminelle. Gjenger i Norge fungerer som mottakerapparatet og står for videresalg av stoffet.

Etterforskningsleder Borge sier til NRK at gjenger i Oslo er et sentralt ledd av mottakerapparatet i Norge, men at de ikke har hatt monopol på hasjen.

– Det her er en så stor narkotikainnfartsåre at vi mener at det må være mange kriminelle nettverk som er knyttet opp i dette. Det betyr at vi tror at det er mange kriminelle nettverk som har vært mottakerapparat, uavhengig av hverandre, sier han til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere noe nærmere hvem de andre nettverkene er. Borge sier at «Operasjon Hubris» også etterforsker andre ledd i saken.

– Vi etterforsker nå sporene ut av Danmark for å finne ut hvor dette kommer fra. Forhåpentligvis vil etterforskningen finne et svar på dette, sier han til NRK.