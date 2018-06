Siktet i stor narkosak: Kjøpte over 90 kilo laktose fra apotek

Etter en flere måneder lang etterforskning mener politiet på Romerike at de har sprengt et narkotikanettverk som de mener står bak innførsel av store mengder narkotika til Norge.

Politietterforskningen har fått navnet «Operasjon Crescendo», og politiet sier til NRK at 13 personer har status som siktet i saken.

De seks første pågripelsene i saken skjedde i januar i år.

Etter det NRK erfarer så ble nettverket ble ledet av en mann i 40-årene som tidligere har blitt dømt for alvorlig narkotikakriminalitet.

Et av de sentrale bevisene i saken skal være store mengder laktose som ble handlet inn høsten 2017. Mannen (41) bak laktosekjøpet har hevdet at innkjøpet var knyttet til jobben hans i restaurantbransjen.

Politiadvokat Åsmund Yli i Øst politidistrikt bekrefter overfor NRK at laktosekjøpet har vært en del av den omfattende etterforskningen i saken.

– Vi mener at laktosen er svært relevant for saken. Ut ifra hva vi får opplyst kan det brukes til to ting. Lage piller og blande ut amfetamin. Vi mener at grupperingen har anskaffet store mengder laktose og mistenker at dette benyttes i forbindelse med videre distribusjon av narkotika.

Samtidig som politiet etterforsket narkotikanettverket, har kreditorer jaktet på flere av de samme mennene som nå er siktet i saken.

En av fordringene som kreditorer har prøvd å kreve inn stammer fra de 90 kiloene med laktose som politiet mener kan brukes til å spe ut narkotika.

– SVÆRT RELEVANT: – Vi mener at laktosen er svært relevant for saken. Ut ifra hva vi får opplyst kan det brukes til to ting. Lage piller og blande ut amfetamin. Vi mener at grupperingen har anskaffet store mengder laktose og mistenker at dette benyttes i forbindelse med videre distribusjon av narkotika, sier politiadvokat Åsmund Yli Foto: Anders Brekke / NRK

Kreditorer fikk ikke tak i hovedmannen

Den antatte hovedmannen ble pågrepet av politiet i slutten av januar i år. En måned senere ble konkursen av hovedmannens selskap besluttet åpnet.

På dette tidspunktet skylte selskapet hans over 200.000 kroner til et selskap som leier ut blant annet lifter og trucker.

I den midlertidige innberetningen fra bostyrer kommer det fram at det har vært vanskelig å få tak i selskapets eier.

Det bostyreren ikke visste, var at mannen satt isolert i varetekt med brev- og besøksforbud.

Mannen som er utpekt som hovedmann i nettverket er godt kjent av politiet fra tidligere. Han er flere ganger tidligere dømt for alvorlige narkotikalovbrudd.

Så sent som i 2014 ble han dømt som bakmann i den omfattende hasjsaken i Ålbæk i Danmark.

Christine Hamborgstrøm forsvarer Oslo-mannen i 40-årene. Hamborgstrøm kaller påstanden om at hennes klient skal være hovedmannen i nettverket som «en naken påstand»

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier hun til NRK.

Ubetalte regninger

Hovedmannen og 41-åringen sto oppført som henholdsvis eier og daglig leder i selskapet hvor det ble åpnet konkursbehandling i februar i år.

Samtidig som det felles selskapet til de to mennene begynte å slite med ubetalte regninger, så begynte pengekrav å strømme inn til enkeltmannsforetaket til 41-åringen.

SJOKKBREKK: Tidlig på morgenen den 31. juli ble innbruddet oppdaget. Da hadde tyvene allerede kommet seg unna med nærmere 30 våpen. Nå bekrefter politiet at de har funnet våpen som stammer fra brekket. Etter det NRK erfarer så knytter politiet våpenbrekket til narkotikanettverket de nå mener de har avslørt. Foto: Politiet

Enkeltmannsforetaket hans står oppført i Brønnøysundregistrene som et budfirma.

Den endelige sluttredegjørelsen fra bostyrer ble oversendt til tingretten den 13. juni i år, og dokumentene gir flere detaljer om laktose-innkjøpet som politiet knytter til narkotikanettverket.

I november 2017 skal mannen ha kjøpt laktose fra et apotek. Ifølge sluttinnberetningen skal han ha kjøpt dette i to omganger, på 52 og 39 kilo.

Totalt kom laktosen på 59.000 kroner, og det ble levert som et hvitt pulver. I sluttinnberetningen står det at mannen skal ha forklart til apoteket at laktosen skulle brukes til å lage iskrem, og at han var deleier i restauranten hvor dette skulle produseres.

Da regningene ikke ble betalt ble selskapet begjært slått konkurs av apoteket som solgte laktosen.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier Trygve Staff som er mannens forsvarer.

Han ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer i saken.

ERKJENNER IKKE STRAFFSKYLD: Trygve Staff er mannens forsvarer. Ifølge Staff så nekter mannen straffskyld etter siktelsen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

«Operasjon Crescendo»

I januar i år slo politiet til mot en rekke personer i Oslo, Vestfold og Buskerud. Totalt ble seks personer pågrepet og siktet i saken, som siden har vokst i omfang.

Politiet mener at de har avslørt et omfattende narkotikanettverk med base i det samme området.

Nettverket skal ha smuglet inn store mengder amfetamin, ecstasy, hasj, kokain og MDMA over landegrensen. NRK får opplyst at en av hovedmennene i nettverket er en tidligere straffedømt mann med nære bånd til NOKAS-raner David Toska.

Politiadvokat Åsmund Yli i Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger, men bekrefter at 13 personer er siktet i saken.

– Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer rundt beslagene, men det er tale om flere store beslag av forskjellige typer narkotika. De er siktet for den mest alvorlige typen narkotikakriminalitet, strl § 232 annet ledd, sier Yli til NRK