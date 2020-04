Beryktet MC-klubb stanset av politiet i 2018. Nå har de etablert seg i eget klubbhus utenfor Oslo

– De har i en lengre periode forsøkt å ekspandere ved å opprette en avdeling i Oslo. Vi er kjent med at klubben nå mener å ha opprettet et «chapter» i Østlandsområdet, sier Anders Rasch-Olsen, sjef for Spesielle Operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt til NRK.

Satudarah er en såkalt 1%-klubb, og internasjonalt er MC-klubben beryktet for narkotikavirksomhet, vold og annen organisert kriminalitet. Klubben er opprinnelig nederlandsk, men har en rekke avdelinger over hele verden.

Allerede i 2014 kom MC-klubben til Norge, da de etablerte seg i Stavanger-området.

Nå har klubben utvidet og skaffet seg et eget lokale i Aurskog-Høland, en times kjøring øst for Oslo, får NRK opplyst.

MERKER: Et av bildene Satudarah har lagt ut selv på sosiale medier. Det eksisterer flere bilder med logoer og tøy med tekst i klubbens farger, gult og svart. Foto: Skjermdump

Politiet ønsker ikke å kommentere disse opplysningene, men bekrefter at etableringen på Østlandet skal ha skjedd «nylig».

Oslo-politiet har derimot en klar oppfatning av hva de mener klubbens formål er;

– Slik politiet vurderer dette i Oslo så er dette en organisasjon som er opprettet med formål om å drive med kriminalitet og oppnå styrke i en samlende enhet. Politiet er ikke kjent med at noen av de relaterte personene har utvist særlig interesse for motorsykkel eller motorsykkelklubber tidligere, sier Rasch-Olsen i Oslo-politiet.

Anders Rasch-Olsen leder Spesielle Operasjoner i Oslo-politiet. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Koblinger til gjengmiljø

Etter det NRK får opplyst blir MC-klubbens avdeling på Østlandet ledet av en norskpakistansk mann i 30-årene, som blant annet er dømt for ran, vold og narkotikakriminalitet. Mannen har tidligere vært medlem av Young Guns, en kriminell gjeng i Oslos underverden.

Mannen var tiltenkt den samme rollen allerede i 2018, men ble pågrepet av politiet rett før MC-klubben klarte å etablere seg på Østlandet.

NRK har sendt en rekke spørsmål, blant annet om politiets uttalelser om MC-klubben og dens medlemmer, til mannens forsvarer og bedt han videreformidle dem til mannen i 30-årene.

– Jeg har snakket med han, og han har ingen kommentar, sier advokat Trygve Staff til NRK.

Advokat Trygve Staff svarer for mannen i 30-årene. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

I januar i fjor ble mannen i 30-årene dømt til to års fengsel for blant annet å ha slått en mann i hodet med en jernstang. Han ble også dømt i etterkant av rettsaken for å ha tatt med seg kokain inn i Oslo tingrett. Kort tid etter at han slapp ut fra fengsel, ble den nye Satudarah-avdelingen opprettet.

Han er med andre ord svært godt kjent av politiet, og han skal ha vært i konflikt med flere kjente kriminelle i hovedstaden. Rasch-Olsen ønsker ikke å si noe om hvem de mener er utpekt som leder Oslo-avdelingen.

POSERER: Mannen i 30-årene på et eldre bilde der han står lent inntil rekkverket fremst i bildet. Han delte selv bildet på sin åpne Facebook-profil. Foto: skjermdump

– Politiet er kjent med at personer tiltenkt roller i dette nettverket er involvert i ulike former for grov kriminalitet, men vi ønsker ikke gå inn på detaljer knyttet til hva politiet vet om personer som er involvert, utover at vi har en viss oversikt og at dette er noe vi selvsagt følger veldig nøye med på, sier han til NRK.

Kan føre til økt spenning

Rasch-Olsen sier at Satudarahs etablering kan føre til uro i de eksisterende kriminelle miljøene, og at klubbens nye ekspansjon til Østlandet er en utvikling de ikke er «spesielt glade for».

– Det kan gi økte spenninger hvis gjenger eller klubber forsøker å etablere seg i interessesfæren til allerede etablerte miljøer. Det vil også kunne være uheldig dersom personene involvert i en slik etablering allerede er i voldelige konflikter med andre kriminelle miljøer i Oslo, sier han til NRK.

I 2016 måtte mannen møte i Oslo tingrett, tiltalt for drapsforsøk, etter at han i mai 2015 avfyrte to skudd utenfor utestedet Da Vinci i Oslo sentrum. Ifølge tiltalen var skuddene rettet mot en navngitt person, men ingen ble truffet.

Mannen i 30-årene forklarte at han hadde skaffet seg en pistol fordi han følte seg truet av Young Guns etter at han brøt med dem.

På utestedet skal det denne vårkvelden ha vært en rekke andre personer med tilknytning til gjengmiljøer i Oslo. Kort tid etter at mannen i 30-årene og kameraten hans ankom utestedet, startet en slåsskamp som eskalerte raskt. Det ble slått med flasker, bord og stoler. Situasjonen ble beskrevet som kaotisk.

Mannen i 30-årene avfyrte to skudd, men begge traff en glassdør. Retten mente han handlet i nødverge siden han og kameraten ble angrepet, og han ble derfor frifunnet for drapsforsøk.

Politiet sier de vil følge nøye med på MC-klubbens aktiviteter.

– Eventuelle voldelige hendelser i det offentlige rom vil vi slå hard ned på, og personer som samarbeider med Satudarah må påregne en ekstra oppmerksomhet fra politiet, sier Rasch-Olsen.

Publiserte bilder av ryggmerker

I en video publisert på Oslo-avdelingens Facebook-side ligger en rekke Satudarah-ryggmerker på et bord. Merker som kun medlemmer av MC-klubben får lov til å bære bak på vesten. Videoen ser ut til å være tatt opp i det nye klubbhuset, der det ifølge en tidligere Finn-annonse både er bar, lager og motorsykkelverksted.

NRK vet ikke hvor mange medlemmer den nyopprettede avdelingen har, men erfaringsmessig må slike klubber ha minst seks fullverdige medlemmer for å fylle de ulike rollene internasjonale 1%-klubber har, det vil si president, visepresident osv.

Ved opprettelsen av nye avdelinger i såkalte 1%-klubber, er det vanlig at det kommer medlemmer fra andre land for å delta på en offisiell åpning. Om dette ble stoppet av stengte grenser på grunn av korona-utbruddet er ukjent, men NRK har ingen opplysninger om at det skal ha vært noen offisiell åpning med internasjonale gjester.