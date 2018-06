Slik forklarer varetektsfengslet 33-åring MC-gjengbildet

33-åringen ble pågrepet av politiet torsdag 7. juni.

Mannen skal, etter det NRK kjenner til, forsøke å etablere en avdeling i Oslo av den nederlandske MC-klubben «Satudarah».

Se også: TV-dokumentar om MC-klubben Satudarah

Internasjonalt er Satudarah beryktet for narkotika, vold og annen kriminalitet. Etter det NRK kjenner til, så skal etableringen i Oslo være nært forestående.

I februar i år delte den siktede 33-åringen et bilde der han poserte sammen med flere lederskikkelser i MC-klubben.

Les mer: Poserte på bilde med Satudarah

Bildet ble tatt i Oslo, og over 100 menn skal ha vært til stede.

I Oslo tingrett fredag forklarte mannen at bildet ble tatt under en feiring og middag med venner og bekjente.

Tre av dem som deltok i feiringen var medlemmer av Satudarah, forklarte 33-åringen i retten.



Flere kilder, uavhengig av hverandre, opplyser at 33-åringen er tiltenkt rollen som leder når klubben offisielt tas opp i Satudarah.

NRK har kjennskap til at 33-åringen nå er i konflikt med flere kjente kriminelle i Oslo.

– Slik retten ser det er siktede involvert i et miljø som innebærer at det er svært sannsynlig at siktede på ny vil begå lovbrudd dersom han løslates. Ut ifra bevisbildet fremlagt i denne saken er det også rettens oppfatning at siktede har et aktivitetsnivå på dette tidspunktet som øker sannsynligheten for gjentakelse, står det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Politiadvokat Mette Persen vil ikke kommentere opplysningene om at 33-åringen knyttes til Satudarah.

I tingretten fredag sa mannens forsvarer, Trygve Staff, at den siktede 33-åringen har blitt stoppet av politiet flere ganger daglig og blitt visitert.

33-åringen sa at politiet stoppet ham for å lete etter våpen, men at de aldri fant noe.

Staff sier at siktelsen bærer preg av politiet har taktiske grunner til å ville varetektsfengsle mannen nå, at 33-åringen avviser innholdet i siktelsen og at han erkjenner seg ikke skyldig.

Advokaten ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger om Satudarah.

– Mitt syn er at det ikke finnes grunnlag for å fengsle ham. Det finnes noen nokså løst funderte anklager, som hevdes fra påtalemyndigheten. Det skaper grunnlaget for en frykt, som skal gjøre fengsling nødvendig, og det er jeg uforstående til, sier Staff.

– I hvilken grad tror du at fengslingen nå har sammenheng med etableringen av Satudarah i Oslo?

– Vel, jeg tror ikke på tilfeldigheter, og det er det jeg vil si nå, sier Staff etter rettsmøtet.