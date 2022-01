Ber politiet droppe kinesiske droner

– Det ser ut til at politiet er i ferd med å kjøpe inn droner fra et kinesisk selskap som er forbudt i USA. Da bør det ringe noen bjeller. Vi kan ikke ha kinesiske droner i norske politipatruljer hvis dette er en sikkerhetsrisiko, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NRK.

Han ber nå om at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) stanser anbudsprosessen inntil alle relevante spørsmål knyttet til den mulige sikkerhetsrisikoen er avklart.

– Vi må ha klarhet i dette. Før dette er avklart bør man unngå å kjøpe kinesisk overvåkingsutstyr til bruk i norsk politi, sier han.

Bakgrunnen for kravet fra Høyre er et brev som Uighurkomiteen, Hongkongkomiteen og Tibetkomiteen har sendt medlemmene av justiskomiteen på Stortinget.

– Brevet gjorde at vi gravde litt i dette og nå vil vi ha flere svar, sier Stensland.

Kalles inn til møte

Brevet fra menneskerettighetsorganisasjonene er også sendt til politiet og Justisdepartementet.

– Vi har med uro registrert at politiet er i ferd med å gå til innkjøp av droner av merket DJI. Vi mener at et slikt innkjøp vil være i strid med norske sikkerhetspolitiske interesser, heter det i e-posten som følger brevet til justiskomiteens medlemmer.

MØTE: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) krever en forklaring fra politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det var i desember det ble kjent at politiet ville kjøpe droner til opp mot 100 millioner kroner. De aktuelle dronene produseres av selskapet DJI, som har base i Beijing.

Nå har justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) kalt inn politidirektør Benedicte Bjørnland til hastemøte om saken. Møtet vil finne sted allerede fredag klokken 10.30.

– Jeg har bedt Politidirektøren om en redegjørelse for denne anskaffelsen allerede i morgen. Anbudsprosessen startet under Solberg-regjeringen. Jeg har også bedt om å få verifisert informasjonen som fremkommer i bekymringsmeldingen. Jeg forventer at politiet gjør en ny vurdering av sikkerhetsrisikoen dersom det er nødvendig i lys av nye opplysninger, sier justisministeren til NRK.

Har vært i bruk

Bruken av kinesiske droner i politiet er ikke ny. Siden 2019 har dronene nemlig vært i bruk som del av et prøveprosjekt i flere politidistrikter – også i operativ tjeneste.

Faktisk var Høyres daværende justisminister Monica Mæland selv med da politiet demonstrerte bruken av slike droner i juni 2020.

Det hele foregikk endatil på taket av Politidirektoratet på Majorstuen i Oslo – og politidirektør Benedicte Bjørnland var også til stede.

Politiets bruken av droner som er kommersielle hyllevaremodeller fra Kina, er tidligere omtalt av blant andre Stavanger Aftenblad.

Og dronen som Mæland fikk se i bruk, kom nettopp fra den kinesiske produsenten DJI som hennes eget parti nå advarer mot.

I 2019 ble en savnet kvinne i Mandal funnet i live takket være varmesøkende kamera fra en politidrone.

– Det at dronene er kinesiske er ikke et problem i seg selv. Problemet er hvis leverandøren er svartelistet hos myndigheter som er alliert med Norge. Det er dette vi er blitt oppmerksomme på nå, og som gjør at vi stiller spørsmål, sier Stensland.

– Hvorfor stoppe nå hvis politiet allerede i flere år har benyttet seg av disse dronene?

– Det er nå vi har fått disse opplysningene og blitt oppmerksomme på situasjonen.

– Burde Mæland ha gjort noe annerledes i denne saken da hun var statsråd?

– Jeg er rimelig sikker på at hun ikke hadde de samme opplysningene som vi har fått nå. Så hun handlet nok ut ifra de opplysningene hun hadde.

Amerikanske sanksjoner

Dette er ikke første gang det kommer reaksjoner på bruk av DJI-droner. I desember innførte amerikanske myndigheter nye sanksjoner mot droneselskapet.

Årsaken var at deres droner skal ha blitt brukt i overvåking av kinesiske uigurer, ifølge BBC.

Justisminister Mehl mener den norske regjeringen setter nasjonal sikkerhet først.

– Kinesiske selskaper kan ikke få kontrakter i Norge dersom det utgjør en trussel mot vår sikkerhet, men vi skal ha et godt handelssamarbeid med Kina der vi kan. Trygghet rundt norske interesser er en forutsetning for regjeringens arbeid, sier Emilie Enger Mehl (Sp).

Grimstad-bedrift leverer dronene

Det er bedriften Elefun fra Grimstad som skal levere 585 DJI-droner til politiet.

Daglig leder Roger Moe kjenner ikke til møtet mellom justisministeren og politidirektøren da NRK ringer.

Han forteller at avtalen er veldig viktig for bedriften.

– Det finnes ingen tilsvarende avtale i Norge hittil, sier Moe.