– De er drevet av entusiasme, som gjør at de ser bort fra fakta, sier hobbyastronomen Bjørn Sørheim.

Han mener Norsk meteornettverk gir folk falske forhåpninger til folk som vil finne meteoritter i Finnemarka.

– Når det potensielt er en meteoritt i din egen bakhage, er det en altfor god anledning til å ikke ha gjort et forsøk, svarer Vegard Lundby fra Norsk meteornettverk.

Han avviser at de ser bort ifra fakta.

Stor entusiasme

Natt til søndag ble en stor meteor observert over nattehimmelen. Folk i alle deler av Sør-Norge fikk se spektakulære lysglimt, etterfulgt av et stort drønn.

Norsk meteornettverk fikk vann i munnen.

Søndag slo de fast at det må være snakk om en sjeldent stor meteor og at meteorittene må ha landet i Finnemarka i Lier. Det store håpet ble raskt å finne meteoritter på et par kilo.

Og med det økte entusiasmen.

METEORITTJAKT: Meteorittjakten er i gang og onsdag snevret Norsk meteornettverk inn området hvor meteoritten kan befinne seg. Spørsmålet er om det i det hele tatt befinner seg meteoritter i skogen. Foto: Norsk meteornettverk

Mange interesserte har meldt seg på i letingen etter meteorittene. Nå vil også letemannskaper fra Røde Kors være med i søket, melder Drammens Tidende.

– Dette er såpass stort at det er gøy å være med på, sier områdeleder for Søndre Buskerud Røde Kors Hjelpekorps, sier Christian Hollie til avisen.

– Det er unikt å kunne få oppleve meteorer som dette. Når det er buldring og to kraftige lysglimt er det snakk om store steiner som lander på bakken et eller annet sted, sa Morten Bilet til NRK søndag.

Hans kollega Vegard Lundby var også full av begeistring. For om de finner disse steinene, kan de brukes som unike vareprøver til forskning.

Traff atmosfæren med stor fart

Men ikke alle er like håpefulle.

Bjørn Sørheim sier forventningen om å finne steiner i skogen bør jekkes kraftig ned.

Hastigheten meteoren hadde da den traff atmosfæren tilsier nemlig at det er svært lite håp om å finne meteoritter i skogen, ifølge hobbyastronomen.

– Når farten til en meteoride kommer på over 30 kilometer per sekund, regner man med at omtrent ingenting av materialet kan komme ned på jorden. Retningen denne meteoren har inn i atmosfæren tilsier at hastigheten blir på opp mot 50 til 60 kilometer per sekund, sier Sørheim.

SKEPTISK: Bjørn Sørheim har vært hobbyastronom i 50 år. Foto: Privat

Han mener også at ting tyder på at meteoren kan ha vært en komet. Kometer består av vann, så i så fall er det ingen mulighet for meteoritter.

Norsk meteornettverk bekrefter at deres egne målinger stemmer overens med farten Sørheim viser til. Lundby sier seg også enig i at de fleste meteorer med denne hastigheten går i oppløsning.

– Men det er ikke et absolutt faktum, slår han fast.

Han viser til meteoren som traff Tsjeljabinsk i Russland i 2013. Den hadde samme hastighet, og resulterte i mange meteoritter på bakken. Riktignok var den større.

En unik mulighet

Lundby vil ikke gå med på at de er overbegeistret.

Han mener himmelfenomenet alene er en så sjelden hendelse, at det fortjener all begeistringen det har fått.

Lundby er også klar på at mye tyder på at det faktisk ligger meteoritter i Finnemarka. Blant annet en video der de tydelig ser at meteoren fragmenteres.

– Selv synes jeg utfordringene med å lete i lyng og kratt er vanskeligere enn tanken på at meteorittene kan ha smuldret.

OPTIMIST: Vegard Lundby fra Norsk meteornettverk. Foto: Privat

– Men har dere gitt inntrykk av at det er større håp enn det er?

– Det kan hende. Vi skal ikke selge det inn som at hvis du går ut i skogen og leter, så finner du en meteoritt. Når det er sagt opplever jeg at de som leter har et realistisk forhold til dette. Når man skal ut i granskauen for å lete, må man ha flaks. Sånn er det å være meteorittjeger, sier Lundby.

– Kan ha flaks, men håpet er lite

Mats Carlsson er professor ved institutt for astrofysikk ved Universitetet i Oslo.

Han gir Sørheim rett i to ting: Norsk meteornettverk er entusiaster. Og håpet om å finne steiner er lite.

– Samtidig har de god peiling, sier Carlsson.

Professoren menere Norsk meteornettverk har gode forutsetninger for å beregne meteorens nedslagsfelt, fordi de har utplassert en rekke kameraer forskjellige steder i Norge.

– Man beregner en meteors hastighet og nedslagsfelt via bilder, og de har satt opp mange kameraer til dette formålet, sier Carlsson.

Han ville likevel heller ikke hatt de store forventningene til funn. Rett og slett fordi meteorer bringer med seg en rekke usikkerheter.

– Det er nok et håp, men da skal de ha flaks, sier professoren.