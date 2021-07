– Det ble lyst som om det var midt på dagen, det er jo ikke normalt. Er det noen som har skutt opp et nødbluss, tenkte vi. Den var på vei nedover og vi så rett på den siden vi var rett under, sier Andersson.

Han forteller at det brått ble mørkt før det begynte å bråke noe voldsomt.

– Det var som om noen tippa en fire-fem lastebillass med pukkstein. Så ble det stille.

Meteoren, som blir beskrevet som uvanlig stor, var natt til søndag synlig over store deler av Sør-Norge. Ifølge Norsk meteornettverk kom meteoren til syne klokka 01:08:47 og var synlig i rundt fem sekunder.

– Vi vet at den har landet et sted i Finnemarka i nærheten av Lier, sier Vegard Lundby fra Norsk meteornettverk.

– Ikke langt unna

Sigmund Andersson og vennene havnet midt i begivenhetenes sentrum i Finnemarka.

Han sier de følte at meteoren var svært nær. Én i turfølget lurte i noen sekunder på om lyskulen kom til å treffe ham.

– Den var jo rett opp. Han ene hadde ikke sovna enda. Han lå og kikka opp og kikka rett på den og så den kom ... Jøss, treffer denne meg i huet, sa han, forteller Andersson.

– Hvor langt unna den har slått ned, eller om den brant opp, får fagfolk svare på. Men langt unna var det i hvert fall ikke, mener Andersson.

Ingen av vennene hadde internettdekning ute i Finnemarka, og forstod lite av hva de hadde vært vitne til.

– Vi skjønte ingenting, så da vi kom ut i dag tidlig fikk vi greie på hva som hadde foregått.

Dyre meteoritter

Steinar Midtskogen i Norsk meteornettverk mener det trolig er snakk om en meteor på noen hundre kilo som har kommet inn i atmosfæren, og sier «noen kilo» kan ha ramlet ned på bakken.

Den kan også ha brent helt opp før den traff norsk jord.

Midtskogen opplyser at de vil dra ut for å lete etter meteoritter i Finnemarka. Men først skal videoer studeres og beregninger gjøres for å bli noenlunde sikre på hvor den har landet.

– Ellers blir det som nåla i høystaken, sier han.

Morten Bilet i Norsk meteornettverk er en av Norges ivrigste samlere av meteoritter. Han oppfordrer folk til å dra på jakt. Finner du meteoritter, kan det være lukrativt.

Prisene varierer fra noen kroner til mange tusen per gram.

– Denne kan vi ikke si noe om siden vi ikke har sett den enda. Om det er stein eller jernmeteoritter, som det finnes veldig mye av, blir det ikke så mange kroner per gram. Men meteoritter kan være fryktelig mye verdt. Er det en meteoritt fra Mars snakker vi en grampris på 3–4000 kroner. Men de er ekstremt sjeldne, sier Bilet til NRK.

SÅ METEOREN: – Jeg så to kraftige lysglimt og hørte buldring noen sekunder etterpå. Det er helt typisk for meteorer, sier Morten Bilet som selv så meteoren. Foto: Norsk meteorittnettverk

Han mener det er trolig at meteoritten som falt ned i Norge natt til søndag er fra asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.

Frykter profesjonelle meteorittjegere

Ifølge Bilet har vi ingen lov i Norge som sier at vi må levere inn meteoritter. Dermed kan folk som finner meteoritter beholde steinene selv, eller selge dem.

– Det viktigste for meg er at den blir funnet som den 17. meteoritten i Norge. Og så håper jeg Naturhistorisk museum eller forskere kan få førsteretten til funnet, sier meteorittsamleren.

I verste fall frykter Bilet at et eventuelt funn kan havne i utlandet.

– Det er mange profesjonelle meteorittjegere som reiser rundt i verden og jakter meteoritter, hadde den forsvunnet ut av landet hadde det vært en sorgens dag. Det hadde ikke forbauset meg om jeg fant utlendinger som leitet der oppe.