– Gitt skandalene som er gravd opp av norsk presse, mener vi statsråden bør på egen kjøl komme til Stortinget og redegjøre for hva regjeringen kommer til å gjøre for å redde næringens omdømme og få et system som fungerer, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

NRK avdekket onsdag at det i høst har vært massedød av laks på flere anlegg tilhørende laksegiganten Lerøy Seafood Group.

– I alt hold av dyr til matproduksjon står helse og velferd som en del av utfordringene. Denne høsten har vi dessverre hatt utfordringer med gjellehelse på flere av våre lokaliteter. Vi jobber hver eneste dag med at flest mulig fisk skal overleve, sier Bjarne Reinert, konserndirektør i Lerøy Seafood til NRK.

Bjarne Reinert, konserndirektør i Lerøy Seafood. Foto: Oskar Rennedal / Oskar Rennedal

Spørsmålet er om Lerøy rapporterte om fiskedød tidlig nok.

«Ufullstendig»

Mattilsynet var ikke tilfreds med rapporteringen fra merdene på Reitholmen.

– Meldingen fra Reitholmen ble kategorisert som «ufullstendig» på grunn av manglende opplysninger. Uten å vite antall døde fisk, er det vanskelig å si noe om omfanget av hendelsen, skriver pressevakten i Mattilsynet til NRK.

Lerøy mener de følger retningslinjer for når de melder ifra til Mattilsynet.

Ministeren: – Ikke slik vi skal ha det

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth sier hun er opptatt av å sørge for best mulig dyrevelferd.

– Vi jobber med en ny stortingsmelding, der vi øker fokuset på fiskehelse og ser på hvordan vi i framtiden kan gi oppdrettsfisken et bedre liv, sier Myrseth til NRK.

Hun sier bildene av masse død fisk er sterk kost.

– Det er ikke slik vi skal ha det, og dette viser viktigheten av strenge krav, kontroll og uanmeldte tilsyn. Oppdretterne har et ansvar for god fiskevelferd. Det er også i deres interesse.

Uenig

Lerøy Seafood er én av verdens største oppdrettsselskaper. NRK har avdekket at det i høst har vært massedød av laks på flere av deres anlegg.

Sykdom i gjellene har gjort at laksen har fått pusteproblemer og trolig kvalt. I tillegg har de hatt parasitter og hjertesykdom.

Død fisk i sjøoverflaten på Lerøy-anlegg på Hitra. Foto: Mattilsynet

Oppdrettsfisken er én av Norges mest verdifulle eksportvarer. Stor dødelighet er alvorlig fordi det kan bety smittefare for annen fisk og må derfor varsles til Mattilsynet umiddelbart. Lerøy ventet med å varsle Mattilsynet.

– Hvis det har vært økt dødelighet i en hel uke uten at det har blitt varslet, så er det brudd på reglene, sier regiondirektør Steinar Westerberg i Mattilsynet, som uttaler seg generelt om hvordan varsling skal skje.

Dette er ikke konserndirektør i Lerøy, Bjarte Reinert, enig i.

– Regelverket definerer ingen absolutte terskelverdier for når dødelighet skal rapporteres. Kun subjektive kriterier, sier Reinert.

Dette sier forskrift om økt dødelighet Ekspander/minimer faktaboks Forskrift om akvakultur definerer forøket dødelighet med det som er «høyere enn normalt»: Oppdretter og slakteri har varslingsplikt.

Død fisk skal tas ut minimum en gang daglig.

Dødelighet skal journalføres daglig. Mattilsynets veileder til forskrift sier: Forøket dødelighet skal rapporteres umiddelbart.

Melding må inneholde antall døde fisk.

Med "umiddelbart" menes med én gang

Alle hendelser som påvirker fiskevelferden negativt skal varsles umiddelbart.

Lerøys konserndirektør sier deres terskel for å melde fra er basert på dødelighetsprosent. Men hvor mye død det må være før de varsler Mattilsynet, vil de ikke fortelle NRK.

Flere politikere reagerer

Det er ikke bare SV som har reagert på saken NRK publiserte. MDG og Natur og Ungdom mener det burde stilles strengere krav til oppdrettsnæringen.

MDGs Rasmus Hansson etterspør lusekrav og velferdskrav som framtvinger utslippsfri anlegg.

Rasmus Hansson fra MDG. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Teknologien og kunnskapen finnes. Det som mangler er at fiskeriminister og mange nok næringspolitikere tar ansvar, sier han i en e-post til NRK.

Han understreker at dette har vært et kjent problem lenge, og at politikere nå må handle. Det mener Natur og Ungdom også.

– At oppdrettsnæringen er en næring med enorme problemer, bevises igjen og igjen, sier Johanna Haukanes Leivestad, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom i en e-post til NRK.

– Vi har visst om disse problemene lenge, men politikerne har systematisk feilet i å ta kontroll, og gitt næringen frie tøyler, skriver hun.

Kaller det en unntakstilstand

Bildene fra merdene til Lerøy gjør inntrykk, sier havbruksdirektør i Sjømat Norge, Jon Are Grøttum.

– Og det skal gjøre inntrykk, for dette skal være en unntakstilstand. Vi ser på det som en unntakstilstand, sier Grøttum.

Samtidig som 58 millionar død fisk høres mye ut, sier han at dødeligheten i næringen ligger på 16 prosent. Det er ikke veldig mye høyere enn annen animalsk produksjon, ifølge Grøttem.

– Det jeg tror er viktig å gjøre er å hindre smitte fra å komme inn i anleggene. Der har næringen jobbet nå i over ett år med å se på tiltak som kan redusere smittespredningen.

Han sier at sykdommene ikke gjør at fisken er farlig å spise, og viser til at Havforskningsinstituttet tester 14.000 fisk i året uten å finne tegn på at fisken er uspiselig.

– Mattilsynet kan også gå god for fisken, sier Grøttem.