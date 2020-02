Barnevernsgründer tiltalt for seksuelt misbruk av sitt eget fosterbarn

Mannen er tiltalt etter straffeloven paragraf 193: «for å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold».

– I den perioden som tiltalen gjelder skal han ha hatt seksuell omgang med en gutt som han var fosterfar for, sier politiadvokat Ida Beate Fengsrud ved Oslo politidistrikt.

Fornærmede var mellom 16 og 19 år da overgrepene skal ha skjedd.

Den overgrepstiltalte mannen har tidligere stått fram i et NRK-intervju og tatt et oppgjør med misbruk av barn i barnevernet.

– Jeg blir sjokkert over at slike forferdelige ting kan foregå, uttalte mannen til NRK den gangen.

Ifølge tiltalen skal barnevernsgründeren skal ha misbrukt sin egen fostersønn i den samme perioden. Mannen i 30-årene nekter straffskyld.

Rettssaken starter i Oslo tingrett neste måned. Det var Fagbladet som først omtalte saken.

Tiltalt for forsøk på bestikkelse

Det er politiet i Oslo som har etterforsket saken. Ifølge tiltalen skjedde det flere seksuelle overgrep i en periode på to år.

Vinteren 2019 ble mannen tiltalt for overgrepene mot sin tidligere fostersønn, som han allerede var ilagt besøksforbud mot. Ifølge en tilleggstiltale skal barnevernsgründeren bare to dager senere ha brutt besøksforbudet ved å oppsøke et familiemedlem av den tidligere fostersønnen.

Ifølge tiltalen tilbød gründeren de to familiemedlemmene 100.000 kroner hver for å trekke eller endre forklaringen sin om overgrepene.

– Det er et selvstendig straffbart forhold og det skal vurderes i tillegg til den tiltalen som foreligger, sier politiadvokat Ida Beate Fengsrud.

Begge forholdene har en øvre strafferamme på inntil 6 års fengsel.

Nekter skyld

FORSVARER: Advokat Thomas Randby sier hans klient nekter straffskyld for alle anklagene.

Mannens forsvarer, Thomas Randby ved advokatfirmaet Elden, skriver i en e-post til NRK:

«Min klient erkjenner ikke straffskyld for anklagene som er rettet mot ham».

Selskapet mannen eier og har stått oppført som styreleder av inntil nylig, har i flere år tilbudt private tjenester til statlige og kommunale barnevern. Blant annet formidler selskapet fosterhjemsplasser til norske kommuner.

Selskapet har de siste årene hatt en omsetning på flere titalls millioner kroner, og hevder selv at de er et selskap i vekst. Mannen har tidligere også jobbet mange år i barnevernet forskjellige steder i landet.

– Har det noe å si at han eier et selskap som jobber med å formidle fosterhjem?

– Det tiltalen gjelder er at han skal ha skaffet seg seksuell omgang med et fosterbarn. Jeg har ikke noen kommentar til hans øvrige yrke eller forretningsvirksomhet, sier politiadvokat Ida Beate Fengsrud til NRK.

Stilte til intervju om overgrep i barnevernet

Tiltalte har tidligere uttalt seg om misbruk av barn i barnevernet i et intervju med NRK.

– Jeg blir sjokkert over at slike forferdelige ting kan foregå. Allikevel så kommer det ikke helt overraskende på meg, fordi jeg har gjennom erfaring i barnevernsfeltet opplevd at en del barn har manglende rettssikkerhet, sa mannen da.

Fornærmedes bistandsadvokaten ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.