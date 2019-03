BlueStep er banken som ønsker folk velkommen selv om de er avvist i de andre, tradisjonelle bankene.

Ifølge egenreklamen får du boliglån også «om du har betalingsanmerkninger, gjeld hos kemner eller namsfogden eller uregelmessig inntekt».

BlueStep Bank gir lån til kunder som for eksempel ikke møter helt vanlige inntektskrav for å kunne få boliglån.

Men det stilles to krav: Du skal ha råd til huslånet, og du må kunne stille egen bolig som sikkerhet.

Banker som tilbyr såkalte høyrisikolån til kunder med betalingsproblemer, er i kraftig vekst.

DYRT BOLIGLÅN: Renten er over 7 prosent, altså omtrent tre ganger det et vanlig boliglån koster med god rente.

Og det koster: Effektiv rente er 7,1 prosent for et boliglån på 2 millioner kroner over 25 år. Altså nesten tre ganger det et vanlig boliglån koster med god rente.

Gebyrene går i enkelte, få tilfeller helt opp til 200.000 kroner.

– Vårt konsept medfører vesentlig mer risiko enn i andre banker og vi må bruke mer tid på hver enkelt kunde i låneprosessen. Da blir det også dyrere lån, forklarer konsernsjef Rolf Stub.

– Dyrekjøpt lån

– Det blir fryktelig dyrt å sitte med så dyre boliglån over tid, sier leder i Personkundedivisjonen og forbrukerøkonom i BN-bank, Endre Jo Reite.

Han er særlig kritisk til at mange Bluestep-kunder er innelåst i fastrenteavtaler som de må betale dyrt for å komme seg ut av når de ønsker å innfri lånet.

– Disse dyre fastrenteavtalene passer dårlig for kunder som skal innfri lånene innen kort tid, sier Reite.

DYRE LÅN: Bluestep låser inn kunder i dyre fastrenteavtaler, mener sjef for personmarked og forbrukerøkonom i BN-bank, Endre Jo Reite. Foto: Sparebank1

Sjefen i Bluestep, Rolf Stub, avviser at banken anbefaler kunder fastrentelån.

– Vi lar kunden selv bestemme, men vi har et fastrenteprodukt over tre år. For mange er det et godt alternativ for da vet de hvor store låneutgifter de får, uansett hvordan rentenivået beveger seg, sier Stub.

Stub understreker også at Bluestep har dyrere finansiering enn tradisjonelle banker, det vil si at de låner inn penger i markedet til en høyere pris enn øvrige banker.

– Alle slags kunder

Bluestep har i dag om lag 6000 kunder og har vokst med 20–30 prosent i året. Og tjener godt, sier konsernsjef Stub.

– Hva sier du til dem som sier at dere profitterer på dem som ligger helt nede økonomisk?

– Helt feil. Vi har alle slags kunder, sier konsernsjef Rolf Stub i BlueStep Bank og lister opp at så vel bankfolk som TV-journalister står på kundelisten.

– Et sted tyter det ut

SPESIALBANK: – Dette er et uttrykk for at det har blitt vanskeligere for folk å få innvilget boliglån, sier NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

Økonomikommentator Cecilie Langum Becker i NRK mener boliglånsbanker som vokser opp ved siden av de vanlige bankene er et uttrykk for at det har blitt vanskeligere for folk å få innvilget boliglån.

– Strammes det inn ett sted, tyter det gjerne ut et annet sted – enten det er i form av forbrukslån eller i denne typen dyre boliglån, sier Becker.

Hun peker på at tradisjonelle boliglånsbanker har fått strengere regler, mens behovet for finansiering likevel er der.

Ifølge Becker, handler dette om mennesker som vanlige banker ikke ønsker som kunder.

– Her har Bluestep funnet en nisje i markedet som fyller et behov der det er få andre alternativer, sier økonomikommentatoren.

