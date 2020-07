Bande raidet luksusvillaer – avslørt av bompassering

Rolex-klokke, krokodilleskinnsveske. Mac Book Pro, Canon-kamera og en mengde dyre smykker.

Det er noe av det tyvene fant.

Politiet mener banden hadde sett seg ut flere luksusboliger i Oslos fineste strøk.

I løpet av en toukersperiode i februar brøt de seg inn i boliger på Bygdøy, Bekkelaget og Slemdal.

Store verdier

Metoden var den samme – bryte opp et vindu i andre eller tredje etasje og stjele lett omsettelige verdier.

– Jeg så det lå en stige i hagen, og at det ene vinduet til soveværelset blafret i vinden. Da skjønte vi: Dette er ugler i mosen, forteller Nina Merete Wendt Skaugen.

Villaen på Slemdal hadde stått tom mens de var på fjellet.

– Hele andreetasje var endevendt. Det var en skikkelig ekkel følelse, sier Skaugen.

For å ikke vekke oppmerksomhet, hadde tyvene dekket til utebelysningen med bark de fant på eiendommen.

Avslørt av bompassering

Banden ble sporet opp ved hjelp av informasjon fra bompasseringer.

Politiet hadde tidspunktet for ett av innbruddene på Bygdøy. De startet derfor med å analysere bompasseringer ut og inn på Bygdøy i det aktuelle tidsrommet, og fant en Volvo som gjerningsmennene sannsynligvis hadde benyttet.

Spaning på bilens eier og selve bilen ledet politiet til pågripelsen av de tre 28. februar.

Overvåkingsvideo: Her blir bilen avslørt på en Overvåkingsvideo på Bygdøy. Foto: Politiet

Fant brekkjern i bilen

Da var de blitt observert på Nesøya i Asker og i et villaområde på Holmenkollen med sekk som viste seg å inneholde innbruddsverktøy.

«Bilen ble ransaket og det ble bl.a. funnet brekkjern, hansker, buff til å trekke over ansiktet mm» står det i dommen.

Da politiet ransaket boligen i Oslo der de tre bodde sammen, fant politiet tyvegodset som var stjålet fra luksusboligene.

Tyvegodset fra de fire husene var til sammen på over 1,5 millioner kroner. Bare fra den ene boligen ble det stjålet verdier for 690.250 kroner.

Innbruddstyvene ønsket først ikke å forklare seg for politiet, men endte til slutt med å innrømme at de sto bak innbruddene.

Erkjente straffskyld

De tre innbruddstyvene har alle moldovsk og rumensk statsborgerskap. De er i starten av 30-årene og oppgir henholdsvis snekker, bygningsarbeider og bonde som yrke.

Alle erkjente seg skyldige.

Aktor mente de måtte betraktes som «mobile vinningskriminelle», som noe straffes høyere. Forsvarerne argumenterte mot dette.

«Forsvarerne har vist til at de tiltalte kom til Norge for å arbeide, ikke for å begå vinningskriminalitet,» står det i dommen.

Retten var enig med aktor i at dette måtte regnes som «mobil vinningskriminalitet».

ROSER POLITIET: Nina Merete Wendt Skaugen synes det var en ekkel følelse da hun oppdaget at tyver hadde vært inne i huset. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

«De første innbruddstyveriene ble begått kort tid etter ankomst Norge, og det dreier seg om flere grove tyverier begått i løpet av kort tid (to helger). Retten er derfor ikke i tvil om at XX og XX formål med å komme til Norge, var vinningskriminalitet.»

Planlagt

Retten mener det dreier seg om planlagte og profesjonelt utførte innbrudd.

«De grove tyveriene fremstår om planlagte også fordi det dreier seg om innbrudd i svært eksklusive boliger hvor det var sannsynlig at det kunne være store verdier. Opplysninger fra innhentede bompasseringer tyder på at de også kan ha rekognosert på forhånd.»

To ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, mens den tredje ble dømt til ett år og ti måneder på grunn av en tidligere dom i Tyskland.

Nina Merete Wendt Skaugen roser politiet for innsatsen. Hun mener man ofte leser om at politiet ikke har tid til slike saker.

– De tok det veldig seriøst, jeg er imponert, sier Skaugen.