Avslører tyver med ny metode

Vinkelsliperen politiet beslagla var merket med flytende mikropartikler. Foto: Kripos

– Vi synes det er supert at vi også i Norge kan få en bekreftelse på at metoden fungerer, sier politioverbetjent Anne-Catherine Gustafson.

De tre rumenerne ble pågrepet da politiet gjennomsøkte bilen deres i Oslo. I bilen ble det blant annet funnet en vinkelsliper som var merket med et flytende DNA-middel.

Væsken som påføres verdigjenstander, inneholder et unikt serienummer. Nummeret kan sees gjennom et mikroskop, og kan sjekkes mot et registrer på en nettside.

Ved hjelp av den nye metoden kunne politiet spore vinkelsliperen til et innbrudd i København i november i fjor, der verktøy for rundt 200.000 kroner ble stjålet.

– Vi har evalueringer fra andre land som sier at metoden fungerer, men vi er ekstra fornøyd med at også vi får den bekreftelsen i Norge, sier Gustafson.

Prøves ut

Nå prøves metoden ut på byggeplasser og enkelte boligfelt i Norge. Et boligfelt i Sandefjord har også vært med på et prøveprosjekt.

Etter at 200 huseiere merket verdigjenstandene sine har antall boliginnbrudd i området gått ned med 40 prosent på et år. Nå skal dette kanskje utvides til hele landet og politiet håper både næringslivet og privatpersoner vil bruke det.

– Politiet ønsker at denne metoden skal bli utbredt, og at mange bruker den. Det vil være forebyggende, og vil i tillegg sette politiet i stand til å spore gjenstander raskt, sier politioverbetjent i Oslo politidistrikt, Stig Vasbø.