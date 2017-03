Atomvåpen kan sprenge SVs fire ultimatum

– Dette er den viktigste saken på landsmøtet.

Det sa SVs nestleder Snorre Valen til VG under pressekonferansen før partiets landsmøte. Den viktigste saken var at landsmøtet ikke måtte presse gjennom flere enn fire ultimative krav foran årets valgkamp.

Både fordi det vanner ut styrken i kravene, fordi det blir vanskelig å huske for partiets medlemmer som driver valgkamp, og fordi det blir vanskeligere å få gjennomslag for alle kravene hvis det blir for mange krav i kurven.

Nå jobber flere delegater, og fylkeslag, for å sprenge lista.

Enten med å utvide kravlisten, eller bytte ut ett av de fire kravene som ligger i bordet allerede.

Skal bruke atomvåpen for å sprenge listen

Olav Vika i Vestfold SV vil ha inn internasjonalt forbud mot atomvåpen på valgkamplista. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Det øret vil ikke alle delegatene høre på. Olav Vika i Vestfold SV sier han og fylkespartiet støtter de fire hovedkravene.

– Vi støtter de fire hovedkravene. Det vi har tenkt at det ikke er hugget i stein at det skal være fire krav, men at det må være mulig å legge til et femte. Vi mener at et nei til atomvåpen kan være nettopp dette femte kravet partiet trenger. Det løfter et internasjonalt krav som det er mulig å få støtte for, sier Vika.

Han sier kravet støttes av fagbevegelsen og langt inn i Arbeiderpartiet.

– Men hvordan tror du støtten er i landsmøtesalen?

– Der har jeg tro på stor støtte. Det er mange som støtter opp, men jeg vet ikke helt om vi har flertall i salen, sier Vika.

Listen legger på seg

Vika får støtte av Marianne Sæhle i Hordaland SV. Hun vil sågar ha inn et forbud mot rakettskjold i kravet om å forby atomvåpen.

Hordaland SV ønsker at en del av kravet om nei til atomvåpen også bør inneholde et nei til våpenskjold, sier fungerende leder i Hordaland SV, Marianne Sæhle. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Vi synes hovedkravene er veldig bra og viktige, men det mangler et veldig viktig punkt: Nei til atomvåpen. Det er viktig fordi det har alltid vært en kjernesak for SV å jobbe for en atomfri verden, sier Sæhle.

Hun sier det er viktig for mange SV-ere at en eventuell ny regjering etter høsten garanterer for at Norge er med i forhandlingene.

– Vi tenker at dette kan gå inn som et femtekrav. Mange argumenterer for at fire er nok, det kan så være, men det er maktkrav og det er kampkrav. En hånd har fem fingre og vi kan tåle godt en knyttneve med fem.

– Tror du dere har flertall i salen?

– Ja, jeg tror det. Det høres sånn ut på stemningen at ganske mange er enige i det.

