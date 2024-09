– Jeg er veldig bekymra for disse tallene, sier arbeidsminister Tonje Brenna (Ap).

Sykefraværet i Norge har ikke vært høyere på 15 år. I andre kvartal var sykefraværet var på 7,1 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009. Fra første til andre kvartal i år økte det sesongjusterte sykefraværet med 10 prosent.

Brenna mener situasjonen er uholdbar.

– Klarer vi ikke gjøre noe nå, så vil vi kanskje måtte gjøre noe mye mer dramatisk om et tiår eller to. Dette har vi ikke råd til over tid.

Les også 200 er borte fra jobb hver dag i Alta: – Det er katastrofalt

Tilpasser arbeidsdagen

På Sykehuset Østfold i Sarpsborg er det mange som jobber mye. Sykepleier Mikkel Johannes Garnaas sier han ofte ser kollegaer som blir slitne, fordi de tar på seg ekstravakter.

– De dekker opp sykebehovet, som er bra. Men de blir utbrent ved at de gjør det.

Til tross for at arbeidspresset er stort, prøver de ansatte å legge til rette for hverandre, dersom noen skulle ha en dårlig dag.

– Det er rom for å si at «i dag har jeg litt vondt i hodet, kan jeg kanskje ta en pasient mindre?» Vi må jo bare prøve å tilpasse hverdagen litt, sier sykepleier Christina Aaserud.

Sykepleierne Mikkel Johannes Garnaas og Christina Aaserud har hendene fulle når de er på jobb på Sykehuset Østfold. Foto: Ragnhild Vartdal / NRK

Mener leger bør sykmelde mindre

Totalt utgjorde sykefraværet 10,6 millioner tapte dagsverk i andre kvartal.

1,7 millioner av disse skyldtes egenmeldt sykefravær. 9 millioner skyldtes det legemeldte sykefraværet, viser SSB-tallene.

Les også LO vil lovfeste flere egenmeldingsdager

Mange av disse kunne vært i arbeid, mener Brenna. Også de med dårlig psykisk helse.

– Det kan være helsebringende for en med psykiske lidelser å gå på jobb og være en del av det fellesskapet, som en arbeidsplass kan utgjøre. Jeg er urolig for at vi rett og slett ikke hjelper folk når vi tror vi hjelper dem ved å sykemelde dem for raskt.

– Du sier rett og slett at flere bør gå på jobb, og vil ha godt av det?

– Det er veldig vanskelig å si noe sånt overordna. Enhver som går til legen og ender opp med en sykemelding, har sin historie. Men jeg er helt sikker på at for en del av de som blir sykemeldt, så bør legen være mer interessert i om pasienten opplever bedre helse ved å gå på jobb, sier Brenna.

Tony A.K. Pedersen viser Trygve S. Vedum og Tonje Brenna hvordan polerer bil hos Møller Medvind, der han har fått jobb gjennom Nav. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Vil ikke frede sykelønnsordning

SSB-tallene kom få dager før partene i arbeidslivet setter seg ned for å forhandle intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Denne avtalen inneholder blant annet sykelønnsordningen, som har ligget fast i mange år.

Onsdag sa NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid i et intervju med DN at han ikke vil signere en IA-avtale som freder sykelønnsordningen.

Han viser i intervjuet til at mange mener sykelønnsordningen er for raus, og at det bidrar til det høye sykefraværet.

Sykelønnsordningen er for raus mener NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: William Jobling / NRK

På kollisjonskurs med NHO

Torsdag gikk LO-sjef Peggy Hessen Følsvik ut og ba om at sykelønnsordningene isteden utvides. Hun foreslår at det bør lovfestes en rett til å ta ut mer enn tre egenmeldingsdager etter hverandre.

I praksis vil forslaget kunne bety at flere enn i dag slipper å skaffe legeerklæring hvis de er syke i mer enn tre dager.

Bedriftene kan i dag avtale flere egenmeldingsdager med sine ansatte, men er ikke pålagt å gjøre det.

Jeg tror ikke folk kommer fortere tilbake på jobb hvis de blir fattigere, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

– Hvordan kan det få ned sykefraværet å gjøre egenmeldingsperioden lenger?

– Hvis du har muligheten til å kjenne etter sjøl når du er klar til å gå på jobb igjen, vil folk også gjøre det, sier LO-sjefen.

– I dag er det sånn at hvis du går til legen og får ei sykmelding, så er den veldig ofte på for eksempel ei uke. Vi vet at mange da går den sykmeldingsperioden ut før de kommer tilbake på jobb, sier Følsvik.

Venstre: Tar ikke problemet på alvor

Utspillet viser at LO ikke tar problemet med sykefravær på alvor, mener Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn.

– Det er åpenbart behov for å endre sykelønnsordninga og stramme den inn. At LO går inn i hele problematikken med motsatt tilnærming, viser at LO ikke tar sykefraværsproblemer på alvor, sier han til NRK.

På høy tid å endre sykelønnsordningen, sier Sveinung Rotevatn (V). Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

LO-leder Peggy Følsvik sier blankt nei til å svekke ytelsene i dagens sykelønnsordning.

– Jeg tror ikke folk kommer fortere tilbake på jobb hvis de blir fattigere, sier hun.

Samtidig har LO og NHO åpnet for å finne ut om bedriftene kan ta noe mer av kostnaden for langtidssykemeldte. I dag dekker arbeidsgiver de første 16 dagene, så tar staten regningen.

Forhandlingene om fornyet IA-avtale starter mandag.