– Noe av det første vi spør om når vi møter nye mennesker er: Hva jobber du med?

– Da er det fint å kunne si det at jeg er bibliotekar, for det er ingen som spør hvor mye bibliotekar jeg er.

Det sier Vilde Lenning (28). Hun fikk en hjernesvulst da hun gikk på barneskolen.

Behandlingen av denne førte til at hun fikk store senskader. Kroppen mangler blant annet stresshormoner, og hun kan bli akutt syk.

Nå jobber hun i en 10 prosent-stilling på biblioteket i Tromsø.

– Å ha en jobb har veldig mye å si for selvfølelsen. Det er også viktig med det sosiale rundt det å ha kollegaer.

Både legen hennes og Nav mente på et tidspunkt at hun burde uføretrygdes.

– Det var litt utfordrende å stå overfor Nav, leger og fagpersoner og si: Jeg mener at dere tar feil.

– Det satt langt inne. Men da måtte jeg tenke at nå må jeg stå for det som jeg mener er best for meg sjøl, da.

Det beste for Vilde var å jobbe og ikke bli helt ufør.

Psykiske problemer er den største grunnen til at unge faller utenfor arbeidslivet, viser fersk rapport.

Mener bedriftene må lete etter annet arbeid

Norge har flere unge uføre enn nesten alle land i Europa.

Riksrevisjonen mener, i en ny rapport, at både regjeringen og bedriftene må ta et større ansvar, slik at de unge kommer seg på jobb.

De mener også at Nav må gi de unge et tydeligere mål om at de skal tilbake på jobb.

Det er ventet at regjeringen i løpet av neste uke svarer på dette med konkrete tiltak.

John Martin Leikvoll er tidligere leder av NHO inkludering. Han mener bedriftene må lete etter alternative arbeidsoppgaver for de unge.

Slik kan de jobbe mer, eller jobbe redusert.

– La oss si at du har problemer med nakke og skuldre. Da kan vi skaffe deg en annen jobb i virksomheten, men på et annet område, til samme lønn.

– Hvorfor gjør vi ikke det? Jo, fordi vi ikke evner å se om det finnes andre avdelinger på arbeidsplassen å sette de ansatte i.

Andelen unge uføre har mer enn doblet seg de siste ti årene. Harry Hauge (25) kunne blitt en del av statistikken.

Små stillinger er avgjørende for biblioteket

Statistikksjefen i Nav, Ulf Andersen, har tidligere sagt til NRK at vi må slutte å si hvor syke folk er. Vi må heller fokusere på hvor mye de kan jobbe.

– I England får du en beskrivelse av hvor frisk du er til tross for sykdommen, i stedet for hvor syk du er.

Stine Fjells, bibliotekfaglig leder ved Tromsø bibliotek og byarkivet, sier de har ansatt flere i 10 prosent-stillinger.

– For at vi skal få det til å gå rundt, så har vi rett og slett bestemt oss for at vi skal ha små stillinger.

– Det er avgjørende for oss, og gjør at vi får en god flyt i vår drift.

Tromsø bibliotek Foto: Marit Garfjeld / NRK

For Vilde betyr det mye å få jobbe.

Nå jobber hun fire timer annenhver lørdag og hver fjerde søndag.

– Det å ha en jobb betyr egentlig ... Alt er jo litt sterkt, men det betyr veldig mye.