Saken oppsummert: Fra 2010 til 2023 har antallet unge under 30 år på uføretrygd doblet seg i Norge, fra 10.000 til over 20.000.

69,5 prosent av de unge som mottar støtte har en psykisk diagnose som grunn.

Riksrevisjonen kritiserer Navs arbeid og mener at den arbeidsrettede hjelpen fra staten ikke bidrar nok til å få flere unge i arbeid eller ut i utdanning.

Østfold har det høyeste antallet arbeidsledige i landet, med en bruttoledighet på 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

Regjeringen varsler ny politikk for å bedre situasjonen, inkludert et arbeidsrettet ungdomsprogram.

Cafe Hanco i Fredrikstad jobber med praktisk opplæring for å få ungdom i arbeidssituasjoner som gir dem mestring.

– Det er trist å si det, men dette er en utvikling som vi har fulgt med på i mange år. Problemstillingen er fortsatt ganske stor, sier Gunhild Rosnes.

Hun er leder Cafe Hanco i Fredrikstad. I åtte år har de jobbet med praktisk opplæring for å få ungdom i arbeidssituasjoner som gir dem mestring.

Rosnes ble ikke overrasket da Riksrevisjonen la fram sin rapport mandag.

Leder ved Cafe Hanco i Fredrikstad Gunhild Rosnes mener samarbeidet på tvers må styrkes for å få flere ungdom ut i arbeid. Foto: Rune Fredriksen / NRK

344.000 Nav-saker har blitt analysert og resultatet er følgende:

Fra 2010 til 2023 har antallet unge under 30 år på uføretrygd doblet seg, fra 10.000 til over 20.000.

69,5 prosent av de som får støtte under 30 år har en psykisk diagnose som grunn.

Andelen unge som får uførestøtte fra staten er høyere i Norge enn i andre OECD -land.

-land. Den arbeidsrettede hjelpen fra styresmaktene bidrar ikke nok til å få flere unge i arbeid eller ut i utdanning

Bekymret for fremtiden

Tall fra Nav viser at Østfold er det fylket i landet med høyeste antall arbeidsledige. Her er bruttoledigheten 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Jeg tror vi med fordel kan jobbe mer med å koordinere Nav, fylkeskommunen og hjelpetjenester i kommunene. Vi må bli mer samkjørte, sier Rosnes.

Det er spesielt antallet som går på uføretrygd som bekymrer riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Det er en utfordring og det er alvorlig. Vi trenger at disse ungdommene får brukt sin arbeidsevne i arbeidslivet, sier Pedersen.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Foto: William Jobling / NRK

Riksrevisoren selv kaller det «en urovekkende utvikling». Spesielt med tanke på at antallet eldre vil øke i fremtiden.

– Det vil samtidig kreve flere helse- og velferdstjenester. Derfor er det viktig å få flest mulig inn i arbeidsmarkedet, da er det alvorlig og kritikkverdig at myndighetene ikke klarer det.

I overkant av 111.000 personer mellom 20 og 29 år sto helt utenfor både utdanning og arbeidsliv ved utgangen av 2023. Det er 16 prosent av denne gruppen. Det viser ferske tall fra Nav. Dette er en økning på nærmere 4000 personer fra året før.

Får ikke unge ut i jobb

Kritikken til Riksrevisjonen mener også at Navs tilbud for å få ungdom over fra arbeidsledighet og inn i arbeidslivet ikke er god nok.

– Vi ser at samarbeidet mellom Nav og helsetjenesten ikke er godt nok for å møte de spesielle utfordringene en del unge mennesker har. Ikke minst det store antallet som har psykiske lidelser, sier Schjøtt-Pedersen.

Nestlederen i Høyre, Henrik Asheim, mener at rapporten er svært alvorlig.

– Systemet er overmodent for en overhaling, sier Asheim.

1. nestleder i Høyre mener økning i antall unge uføre må stanses. – Det krever politisk vilje. sier han, og utfordrer dermed Støre-regjeringen. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen

Regjeringen varsler ny politikk

Nå forventer han at arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna gjør noe med rapportens funn.

– Støre-regjeringen i lang tid slått seg til ro med at arbeidsledigheten har vært lav. Men denne rapporten viser helt tydelig at den gruppen som står helt utenfor arbeidslivet må få større oppmerksomhet.

Per Olav Hopsø er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han varsler nå ny politikk. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Regjeringen er ikke enig i kritikken fra Aasheim om at de har ligget på latsiden.

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Per Olav Hopsø (Ap) varsler ny politikk om kort tid. Målet er å starte med et arbeidsrettet ungdomsprogram.

– Unge uføre gir tilbakemelding til oss og til Nav om at de ønsker å bli sett. Da tror vi det er mye lurere at de også får tilbud om arbeidsrettet oppfølging, sier Hopsø.

– Trenger å bli stilt krav til

På Cafe Hanco i Fredrikstad møter de ungdom som trenger trygghet og voksne som tar dem på alvor, forklarer Gunhild Rosnes.

– Den videregående skolen har et løp, men mange av ungdommene vi møter har ikke hatt gode opplevelser med skole, så de trenger noe annet. De trenger i hvert fall å bli stilt krav til. De trenger å få muligheten til å få rutiner i livet sitt, muligheten til å jobbe og vise seg fram.

– Det verste som skjer er at de blir liggende hjemme på sofaen, og enhver kan forstå at det er viktig å ha noen som kan hjelpe deg opp av den sofaen, legger hun til.

Rosnes forteller at de jobber tett med praktisk opplæring for å få ungdommer i arbeidssituasjoner som gir dem mestring.

– Når ungdommene kommer i den mestringsfølelsen får de får tillit til oss. Da hjelper vi dem tilbake til videregående skole, inn i bedrifter, eller inn i en jobb.