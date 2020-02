Aps Jette Christensen tar ikke gjenvalg til Stortinget

Christensen melder dette på sin Facebook-side , noe som igjen ble gjengitt av Bergensavisen.

36-åringen opplyser om at hun ga beskjed om at hun ikke ønsker å stille til valg i 2021 på et styremøte i Vestland Ap fredag.

«Å stille til valg er en langsiktig forpliktelse. Da må man vite helt sikkert at man er den i forsamlingen som aller mest og mest av alt vil sitte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe et halvt tiår fram i tid.»

«Jeg sier fra nå fordi snakk om politikere er kjedelig. Politikere er ikke viktige. Politikk derimot, politikk er viktig», skriver hun på Facebook.

Spiser med styret

Christensen skriver også at det er lenge til neste år, og at hun på tirsdag møter i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Der skal hun diskutere den neste stortingsmeldingen om Norges rolle i multilateralt arbeid, også omtalt som «multimeldingen».

Christensen bekrefter overfor NRK at hun ikke tar gjenvalg, men skriver i en SMS at hun spiser med styret i Vestland Ap og viser til sitt Facebook-innlegg.

Christensen var vararepresentant til Stortinget fra 2009, og ble fast møtende representant for daværende statssekretær Per Rune Henriksen fra 2010 til mai 2013. Hun har vært ordinær stortingsrepresentant siden.

I januar i fjor ble det kjent at Christensen hadde blitt kjæreste med daværende VG-leder kommentator Frithjof Jacobsen.

Jacobsen bekreftet forholdet overfor Medier24, og sa det var bakgrunnen for at han hadde trukket seg fra jobben som leder for kommentatoravdelingen i VG.