Åpner opp for handleturer for folk i karantene

– Det er viktig å understreke at de som er i karantene er i karantene etter smittevernloven. Det er mulig å straffe deg økonomisk med bøter og faktisk også med fengselsstraff. Smittevernloven har strenge juridiske rammevilkår, sa statsminister Erna Solberg lørdag kveld.

Hjemmekarantene gjelder de uten symptomer, men som har vært i utlandet eller kontakt med bekreftet smittede siste 14 dager. De med symtptomer på koronavirus skal være helt isolert.

Folkehelseinstituttets (FHI) har gitt flere råd for de som har hjemmekarantene, som for eksempel å «unngå andre steder der man lett kommer nær andre». Nå svarer de konkret på hva det betyr.

SMITTEVERN-VAKT:Lege Helena Niemi Eide.

– Vi ønsker at rådene skal være gjennomførbare når dette kan vare en stund. Det viktige er å unngå nærkontakt med andre. Det er primært dråpesmitte, så hvis du holder deg mer enn én til to meter unna andre så har du liten sjans for smitte, sier lege og smittevernvakt Helena Niemi Eide ved FHI, til NRK.

Matvarehandling og kafébesøk?

Folkehelseinstituttet anbefaler at du ikke går på butikken, men sier likevel:

– Det er en åpning for at du kan handle mat. Hvis ikke det er mulig at andre kan handle for deg, kan du gå hvis du så godt som mulig unngår andre. Gå på tidspunkter når andre personer ikke er tilstede. Rådene skal være praktisk gjennomførbare, sier Eide.

OFFENTLIG TRANSPORT: En trikk med lite folk suser forbi. Det var ellers stille på Grünerløkka i Oslo fredag kveld 13. mars. Foto: Eskil Wie Furunes / Eskil Wie Furunes

Hun understreker likevel forskjellen på butikk- og kafébesøk:

– Kafebesøk er ikke å anbefale eller ikke greit, for da sitter du tett på folk, sier Eide - som også ber deg unngå offentlig transport.

Folkehelseinstituttets (FHI) rolle er å gi smittevernråd til helsetjenesten, kommuner og befolkningen, mens Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19.

Hente post og søppeltømming?

Mange i hjemmekarantene bor i blokk eller flermannsbolig og har større sjanse for å påtreffe andre. Hva da med de helt sentrale gjøremålene som får livet til å gå rundt?

– Man skal få livet til å gå rundt de fjorten dagene. Unngå folk så godt det lar seg gjøre, hold minst én meters avstand. Du er ikke syk og holder litt avstand. Egentlig bør alle være oppmerksomme og holde litt avstand til hverandre nå, i tillegg til god håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann, sier Eide.

Hun «tillater» derfor alle i hjemmekarantene å kaste søpla og å hente inn posten, så lenge de er oppmerksomme på at de bør holde litt avstand til personer de møter.

Trene eller gå turer ute?

Med god tid, skiføre og kanskje også fint vær utendørs, er det mange som ønsker å benytte seg av mulighetene når dagene inne blir lange.

– Du kan faktisk gå en tur. Det er helt innafor selv om du har karantene. De fleste steder i Norge er det mulig å gå steder der det ikke er folk. Og de som er i karantene er i utgangspunktet friske personer uten symptomer.

– Men hvis du faller og skader deg, eller av andre grunner må oppsøke andre?

– Hvis du har stor risiko for å falle, eller av en grunn starter på en lang tur der du ikke kommer deg hjem, bør du unngå det, sier Eide.