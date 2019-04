Ap-topp tek til orde for å utvide abortgrensa til veke 18

Arbeidarpartiets helsetalskvinne Ingvild Kjerkol tek til orde for å utvide abortgrensa til veke 18, skriv Adresseavisa.

– Det er veldig stor skilnad på å utføre ein abort tidleg og seint, og det er norske kvinner i veldig god stand til å vurdere sjølve, seier Kjerkol til NRK.

Anette Trettebergstuen, som er innstilt som ny kvinnepolitisk talsperson, støttar at debatten blir reist.

– Ap stolar på kvinnene, dei må få lov itl å ta sine eigne val. Vi veit at 95 prosent av alle abortar blir tekne før veke 12. Vi veit også at nemndbehandling er ei ekstrem belastning for kvinnene, så vi er moden for denne debatten, seier Trettebergstuen til NRK.

Støre er usamd

Torsdag gjekk partileiar Jonas Gahr Støre til åtak på Høgre for å sleppe til KrFs politikk på abort og bioteknologi.

Etterpå sa han til NRK at han går mot fleire Ap-lags forslag om å utvide grensa for sjølvbestemt abort til veke 18. Eit lag tek også til orde for regulert surrogati.

– Eg er ikkje for å innføre surrogati og meiner at dagens abortlov er godt balansert, seier Støre.

Trettebergstuen seier ho har forståing for kompromisset som har vore rundt abortlova.

– Men vi ser i 2019 at vi må diskutere nemndsystemet. Det er bra at vi har denne debatten i Arbeidarpartiet, seier ho.

Høgre: – Eit reelt verdival

Høgre stiller seg ikkje bak forslaget, seier helsetalsmann Sveinung Stensland.

– Eg er ikkje overraska over at Ap ønskjer eit frislipp av abortlova, og det viser at den verdidebatten KrF hadde gjekk om eit reelt verdival. Ap vil no gjere store endringar i abortlova, som endrar kursen, seier Stensland.