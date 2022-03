Ap-ordførere ber Tajik trekke seg som nestleder

Tajik har vært under økende press den siste tiden og ga i dag beskjed om at hun går av som arbeids- og inkluderingsminister.

Men hun fortsetter som nestleder i partiet, noe flere Ap-politikere nå reagerer på.

Ordfører Erik Skjervagen i Fyresdal kommune er ikke i tvil: Tajik bør også gå av som nestleder.

– Vi kan ikke ha toppolitikere som ikke kan forholde seg til egne regler, og som prøver å omgå dem bevisst, sier han til NRK, og legger til:

– Folk som gjør sånn i Ap, bør miste vervene sine. Jeg er ganske klar på det egentlig.

Skjervagen, som har vært ordfører siden 2011, mener de forklaringene Tajik har gitt, er syltynne.

– Jeg tror rett og slett ikke noe på det, sier han.

Neste landsmøte i Arbeiderpartiet er først i 2023.

SYLTYNT: Fyresdal-ordfører Erik Skjervagen mener forklaringene til Hadia Tajik i pendlerboligsaken ikke holder og ber henne gå av som nestleder. Foto: Roald Marker / NRK

– Best for partiet

Arbeiderpartiets ordfører i Austrheim, Per Lerøy, mener Tajik gjorde rett i å trekke seg som statsråd. Men han legger til:

AVGANG: Ordfører Per Lerøy i Austrheim mener Hadia Tajik også bør gå av som nestleder i partiet. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Hun bør først og fremst tenke på partiet. Selv om jeg mener hun har gjort en god jobb både som minister og nestleder i partiet, tror jeg partiet vil være best tjent med at hun også trekker seg fra nestledervervet, sier han til NRK.

Lerøy har vært ordfører siden 2011.

Også stortingspolitiker May Britt Lagesen fra Trøndelag mener Tajik bør gå av som nestleder, skriver Adresseavisen og Trønder-Avisa.

KRITISK: Stortingspolitiker May Britt Lagesen fra Trøndelag Ap. Foto: Ned Alley / NTB

– Dette er en trist dag for Hadia, landet og Ap. Likevel er dette en riktig, ryddig og naturlig avgjørelse, etter det som har kommet frem i mediene. Ved å trekke seg setter hun partiet først. Det må hun også gjøre med nestledervervet, sier Lagesen til Trønder-Avisa.

«Full tillit»

Andre Ap-politikere ser ingen problemer med at Tajik fortsetter som nestleder i partiet.

– Jeg er glad for at hun fortsetter som nestleder i Arbeiderpartiet, men er enig i hennes vurdering om å trekke seg som arbeidsminister, sier fylkesleder Frode Jacobsen i Oslo.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra Tajiks hjemfylke Rogaland sier Ap nå mister en av sine dyktigste statsråder og legger til:

– Så er jeg glad for at hun nå er motivert for arbeidet på Stortinget. Vi Rogaland Ap har full tillit til henne i jobben hun skal gjøre der og som nestleder i partiet.

Også andre lokale Ap-politikere i Rogaland, blant dem Sandnes-ordfører Stanley Wirak og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, har tillit til Tajik som nestleder.

– Jeg har tillit til at hun vil gjøre en god jobb. Hun setter laget først, og det har hun gjort ved å ikke lenger være arbeidsminister, sier Nordtun.

– Ingen har krav på tillit

På pressekonferansen i dag fikk Tajik en rekke spørsmål om hvorfor hun blir sittende som nestleder.

– Det er ingen som har krav på tillit. Jeg har heller ikke det, ikke i noen av de rollene eller vervene jeg har, sa Tajik.

– Men det jeg meddeler, er altså at jeg fratrer som arbeidsminister, men fortsetter som nestleder og at jeg kommer til å bidra til laget.

Tajik skal nå tilbake til Stortinget, hvor hun er innvalgt fra Rogaland.

Hadia Tajik hadde pendlerboliger i Oslo fra 2006 til 2010 og oppga i sin første søknad at hun ikke hadde andre boligutgifter. På den tiden var hun politisk rådgiver i Stoltenberg-regjeringen.

Men etter at hun var blitt gjort oppmerksom på at pendlerboligen i så fall var skattepliktig, sendte hun inn en ny søknad. I den la hun ved en leiekontrakt på en kjellerleilighet i Rogaland, har VG avslørt. Avisen har skrevet at Tajik aldri bodde i leiligheten eller betalte noe for den.

Tajik har bekreftet dette, men svart at hun bodde hos foreldrene og hadde utgifter der. Hva hun betalte for eller hvor mye, har hun fram til tirsdag sagt at hun ikke husker.