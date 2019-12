– Vi registrerer med interesse at Hauglie bruker ordet beklager over media. Jeg antar Hauglie er klar over hva det ordet betyr sagt fra Stortingets talerstol. Med den store feilen hun nå har innrømmet, og hvis hun gjentar det samme i Stortinget, er det slutt, sier stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen for Arbeiderpartiet til NRK.

Hansen sitter i Kontroll– og konstitusjonskomitéen og er saksordfører for Stortingets behandling av den såkalte trygdeskandalen.

Det var VG som tidligere i dag fortalte om et sentralt brev i saken. Brevet ble sendt fra Nav til Arbeids– og sosialdepartementet 12. juni 2018, og ble først oversendt Stortinget sist torsdag.

I brevet drøfter Nav flere spørsmål om forholdet mellom norsk lov og EØS-retten med utgangspunktet i en spesiell problemstilling. Spørsmålene dreier seg om retten til å motta Arbeidsavklaringspenger (AAP) dersom man ikke var yrkesaktiv da ytelsen ble tildelt og man flytter til et annet land. Nav presenterer sin tolkning EØS-rettens trygdeforordning, og ber om en tilbakemelding fra departementet.

Brevet ble aldri besvart.

– Det har blitt liggende i en skuff av litt ulike grunner, og det var en feil, det skulle ikke vært gjort. NAV redegjør i brevet for saken og at de har fått medhold i Trygderetten, og at dette for dem er et spørsmål om lovvalg – det vil si artikkel 11. Og så ber de om tilbakemelding fra departementet, og det har ikke departementet gitt dem. Det er veldig beklagelig, sier Hauglie til VG.

Dette får Eva Kristin Hansen (Ap) til å reagere.

– Når Anniken Hauglie lar et helt sentralt brev som er sendt i juni 2018 bli liggende til desember 2019, vitner det om et departement totalt uten rutiner og kontroll. Her har tusenvis av mennesker blitt rammet og departementet har ikke evnet å fange opp signalene om at noe er galt, sier Hansen til NRK.