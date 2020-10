Antall koronatilfeller økte med 79 prosent

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ifølge FHIs siste statusrapport om koronapandemien er det økning i de fleste fylker og i alle aldersgrupper.

– Dette er en betydelig økning i rapporterte tilfeller, og viser at det nå var riktig å innføre større grad av restriksjoner slik regjeringen gjorde på mandag, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.

Flest smittet i Oslo

Det er en økning i de fleste fylker og alle aldersgrupper. Oslo har høyest forekomst med 111 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere, og Agder lavest med 16,6 for uke 42 og 43 samlet.

Smittesituasjonen er foreløpig avklart for 976 av 1 016 som er kjent smittet i Norge i uke 42–43.

Mest vanlig antatt smittestedet er egen husstand, private arrangementer og skoler/universiteter.

For 148 tilfeller var antatt smittested ukjent.

Økende importsmitte

Et økende antall smittes i utlandet. Dette dreier seg hovedsakelig om utenlandskfødte som er smittet i egne hjemland, primært Polen. FHI skriver at informasjonen om importsmitte er ufullstendig, og at tallene kan være høyere.

– Planen nå er å unngå en ny bølge, få kontroll på smittespredningen gjennom tiltakene som er innført, samt smittesporing, testing og målrettede tiltak der smitten skjer. Vi må så fort som mulig få kontroll på økningen som nå skjer, sier Stoltenberg.