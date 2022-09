Anonymous hevdar å ha stengt ned statlege medium i Iran

Twitter-kontoen gir si støtte demonstrasjonane mot dødsfallet til 22 år gamle Mahsa Amini, og hevdar at det var «den siste dropen».

Kvinner i fleire delar av landet barberer hovudet og set fyr på hijaben sin for å tydeleg stille seg imot det Iranske moralpolitiet.

Amini døydde på eit sjukehus i hovudstaden Teheran etter eit slag og fleire hjarteinfarkt, tre dagar etter at ho blei stoppa på gata.

Årsaka til at dei stoppa henne skal ha vore at ho hadde på seg hijaben feil, melder Iranske statlege medium.

Twitter-kontoen @YourAnonOne la ut ein video tysdag kveld som ser ut til å vise protestar, og inneheldt ein beskjed til Iranske styresmakter.

– Det Iranske folk er ikkje åleine. Anonymous kjem ikkje til å halde den Iranske regjeringa i live på internett så lenge styret er diktatorisk og politiet myrdar.

Ein skjermdump av kontoen som er kopla til hackarnettverket.

Kontoen deler også ei lenke til nettlesaren Tor, som dei skriv skal automatisk motverke sensur frå staten.

– Dykk sensurerte folket sin tilgang på sosiale medium og andre kommunikasjonsmåtar for å forhindre kunnskap om dykkar kriminelle handlingar mot dei.

– No kjem Anonymous til å stenge dykk ned. Dykkar eigne folk vil fjerne dykk frå makta.

Skuldar vesten for hykleri

Den Iranske presidenten Ebrahim Raisi hadde eit følge av demonstrantar då han møtte opp på FN-toppmøtet i New York onsdag, melder AFP.

Han skulda vesten for å vere hyklersk i sin kritikk i etterkant av dødsfallet, og viste til handlingane til Israel i Palestina og måten IS behandlar kvinner frå religiøse minoritetar.

– Så lenge vi har denne dobbeltmoralen, der merksemda berre er retta mot ei side av saka og ikkje er likt fordelt i det heile, kjem vi ikkje til å ha ekte rettferd.

Mahsa Amini på sjukehuset i Tehran før ho døydde.

Aktivistar seier at Amini døydde som følge av eit hardt slag i hovudet. Dette nektar dei iranske styresmaktene for, men lovar at dødsfallet skal bli etterforska.

Politisjefen i Teheran, Hossein Rahimi, seier Amini døydde av hjartestans, og kallar dødsfallet for «ei uheldig hending».

Likevel hevdar han at videoen frå politistasjonen, som viser at Amini segner om før den blir kutta, ikkje viser «nokon upassande oppførsel frå politiet si side».

«Åtte drepne i demonstrasjonar»

Det er ulovleg og farleg å protestere mot det autoritære regimet i Iran. Likevel har Mahsa Aminis død sendt tusenvis av menneske til gatene.

Åtte personar skal ha døydd i samband med protestane, skriv AFP onsdag kveld.

Iranske kvinner klipper av seg håret i protest Du trenger javascript for å se video.

Statlege medium i Iran melder at politiet har brukt tåregass og arrestert fleire under demonstrasjonane, som dei skriv har spreidd seg til 15 byar.

Protestane er ifølge AFP dei mest alvorlege ein har sett i Iran sidan opprøret over høge bensinprisar i 2019.