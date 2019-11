Hareide mener Solberg brøt abortløfte

– Jeg syns ikke Erna Solberg kom spesielt godt ut av høsten 2018, forteller Hareide til Politisk kvarter fredag.

Torsdag kveld ble det kjent at tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide ikke tar gjenvalg til Stortinget og gir seg som rikspolitiker.

Den tidligere KrF-lederen snakker i dag om det opprivende retningsvalget partiet tok for ett år siden.

– Holdt ikke løftet sitt

Han sier han er uenig i hvordan Høyre-leder og statsminister Erna Solberg åpnet for å endre paragraf 2c i abortloven, dersom KrF ble med i hennes regjering.

– Hun sa nå setter vi oss rundt et bord og finner en løsning på dette. Det var et løfte som det har vist seg i ettertid at statsministeren ikke holdt, sier Hareide.

Knut Arild Hareide mener abortspørsmålet ble avgjørende i veivalget som fant sted for nøyaktig et år siden, og som endte med at hans side tapte maktkampen i partiet.

– Det ble presentert som en historisk mulighet – som det ikke ble levert på, sier Hareide.

– Trodde du det ville være mulig å fjerne paragraf 2c?

– Nei, fordi KrF i Bondevik-regjeringen hadde vurdert endringer av paragrafen, og lagt det bort etter en helhetsvurdering. Samtidig var det lov å tegne et bilde av at dette var en historisk mulighet, sier Hareide.

Daværende KrF-leder Knut Arild Hareide på vei ned fra scenen under det avgjørende ekstraordinære landsmøtet i partiet 2. november i fjor. Han sier han ikke opplever fremgangsmåten til de to daværende nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad som et svik, men sier de gjorde ting som ikke var i tråd med det de ble enige om. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Larsen, Håkon Mosvold

– Ikke i tråd med det vi var enige om

Hans tidligere politiske rådgiver Emil André Erstad har denne uken gitt ut bok skriver at han er bitter og at han opplevde nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad sin opptreden i striden om retningsvalget i fjor som et svik.

Erna Solberg hadde og de daværende to nestlederne i partiet møttes på Statsministerens kontor og diskuterte mulighetene for å endre abortlovens paragraf 2c.

Ifølge Hareide hadde de i KrF blitt enige om å ikke blande inn andre partier i sitt retningsvalg.

– Var det et brudd på spillereglene?

– Jeg opplevde at dette ikke var i tråd med det vi hadde snakket om, sier den tidligere KrF-lederen.

– Jeg var ikke enig i det utspillet knyttet til abort. Det sa jeg også til Kjell Ingolf, men jeg kjenner ikke på det som et svik. Alle visste at det retningsvalget ikke ble en søndagsskole.