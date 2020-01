Kilder til NRK: KrF og Venstre vil ha finansministeren

De neste dagene pågår det krevende forhandlinger mellom Erna Solberg, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande om poster og personer i regjeringen etter Frps exit.

Ingen med innsikt i denne prosessen vil snakke åpent om hva som skjer bak lukkede dører, men etter flere bakgrunssamtaler med sentralt plasserte aktører, kan NRK fortelle noe om hva de ulike partiene tenker, på et tidspunkt hvor svært lite er avklart.

Høyres 1. nestleder Jan Tore Sanner er nevnt som kandidat til å overta som finansminister etter Frp-leder Siv Jensen. Men verken KrF eller Venstre vil uten videre godta at Høyre får denne posten, ifølge NRKs opplysninger.

En sentral KrF-kilde opplyser at partiet jobber for å sikre seg finansministeren. Også en sentralt plassert Venstre-kilde sier at denne posten står høyt på ønskelisten, og at de anser det som unaturlig at Høyre skal ha alle de tre mektigste postene i regjeringen.

Statsministeren, utenriksministeren og finansministeren regnes tradisjonelt som de tyngste og mest prestisjefulle postene i den norske regjeringen.

Høyre blir regjeringens suverent største parti når Frp går ut, med tre ganger så stor oppslutning som KrF og Venstre til sammen. Kilder i Høyre vurderer det som urealistisk at partiet skal gi fra seg finans- eller utenriksministerposten, særlig på grunn av styrkefoholdet.

KrF med profilerte kandidater

Ifølge NRKs kilder har KrF-leder Ropstad særlig én mann i tankene dersom de vinner frem – og får innta Finansdepartementet: Hans Olav Syversen.

53-åringen fra Oslo satt på Stortinget for KrF fra 2005 til 2017, og tilbragte alle tolv årene i finanskomiteen. Fra 2013 til 2017 var han KrFs mann i de årlige budsjettforhandlingene med det som da var Høyre-Frp-regjeringen.

ERFAREN: Hans Olav Syversen er en av KrFs mest rutinerte politikere. Her på vei inn til Oslo KrFs ekstraordinære årsmøte høsten 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Siden KrF gikk i regjering for ett år siden har Syversen vært KrFs statssekretær på Statsministerens kontor. Han går for å være høyt respektert i alle de borgerlige partiene, ikke minst i Høyre.

NRK har også snakket med andre KrF-kilder som peker på partileder Ropstad selv, samt tidligere partileder Knut Arild Hareide – hvis han er ønsket og har lyst – som mulige finansministre dersom KrF skal bekle posten.

KrF har i dag tre statsråder: Kjell Ingolf Ropstad (34) fra Agder er barne- og familieminister, Olaug Bollestad (58) fra Rogaland er landbruksminister og Dag Inge Ulstein (39) fra Hordaland er utviklingsminister.

Venstre kan få tyngre stoler

Et flertall av regjeringskildene NRK har snakket med det siste døgnet, ser det som overveiende sannsynlig at Venstre og KrF øker antallet statsråder med én hver – fra tre til fire.

– Vi trenger departementer som bidrar til at vi kan stramme til det grønne skiftet. Det er mange departementer som er aktuelle for å få trøkk på det grønne skiftet, men dette vil jeg dele med partiledelsen, sier Espen Ophaug, som er leder i Trine Skei Grandes fylkeslag Oslo.

På spørsmål om han mener Venstre må kreve finansministeren svarer han:

– Finansministeren er alltid interessant. Det ligger mange virkemidler i Finansdepartementet, så det er klart det er interessant. Men det er helheten som betyr noe.

Venstre har i dag tre statsråder: Trine Skei Grande (50) fra Oslo er kulturminister, Ola Elvestuen (52) fra Oslo er klima- og miljøminister og Iselin Nybø (38) fra Rogaland er forsknings- og høyere utdanningsminister.

En sentral Venstre-kilde sier partiet vurderer det som rett og rimelig at Venstre får minst en ny statsrådspost som er tyngre enn de tre de har.

Dersom KrF skulle få finansministeren, kan det være naturlig at Venstre kompenseres med en annen tung post, og i tillegg får bytte ut et av departementene de styrer i dag med et tyngre ett, vurderer flere av kildene NRK snakker med.

Justisministeren og kunnskapsministeren pekes av kildene ut som de mest aktuelle å da be om.

Flere ledige poster etter Frp

Mandag klokken 12.30 annonserte Frp at de forlater regjeringen, og inntil de formelt trer ut er statsrådene deres strippet for makt.

I utgangspunktet behøver Erna Solberg å finne nye personer til følgende syv poster når Frp går ut: finansminister, samferdselsminister, justisminister, olje- og energiminister, fiskeriminister, samfunnssikkerhetsminister og eldre- og folkehelseminister.

Etter det NRK forstår ligger det imidlertid an til at noen av regjeringens antatt «letteste» poster legges ned. Det er ikke gitt at verken samfunnssikkerhetsministeren eller eldreministeren blir erstattet.

Det skal heller ikke være gitt at postene som digitaliseringsminister (i dag Nikolai Astrup, H) og forsknings- og høyere utdanningsminister (i dag Iselin Nybø, V) overlever rokaden Erna Solberg nå skal gjennomføre.

Fra Høyre-kilder hevdes det at alle poster og personer utenom statsminister Erna Solberg i utgangspunktet nå er i spill.

Høyre har i dag åtte statsråder: Jan Tore Sanner (54) fra Akershus er kunnskapsminister, Monica Mæland (51) fra Hordaland er kommunalminister, Bent Høie (48) fra Rogaland er helseminister, Ine Eriksen Søreide (43) fra Oslo er utenriksminister, Torbjørn Røe Isaksen (41) fra Telemark er næringsminister, Anniken Hauglie (47) fra Oslo er arbeids- og sosialminister, Frank Bakke-Jensen (54) fra Finnmark er forsvarsminister og Nikolai Astrup (41) fra Oslo er digitaliseringsminister.

Etter det NRK får opplyst tirsdag kveld er samtalene mellom partilederne «i startgropen». Det første som må landes er antall statsråder, fordeling mellom partiene og departementsstruktur.

Erna Solberg sa tidligere tirsdag at hun regner med å kunne presentere endringene i regjeringen før januar blir til februar.