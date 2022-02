19 år gamle Zubaida Mohammedi brukte mye tid på å overbevise familie og venner om at antropologi var det rette studiet for henne. De rundt henne ønsket at hun skulle velge et studie med en tryggere karrierevei.

Nå er Mohammedi godt inne i andre semester på studiet ved Universitetet i Oslo, men ikke lenger så sikker på valget.

– Jeg merker at jeg ikke har ønsket å lære og delta på samme måte som jeg trodde jeg kom til, så det har vært en «reality check», forteller hun.

En ny kartlegging Opinion har gjennomført for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at fire av ti voksne mellom 26 og 60 år ville valgt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag.

Ønske om bedre lønn, trivsel og en opplevelse av at det er bedre muligheter i andre yrker, er hovedgrunnene til at de ville valgt en annen utdanning.

Fulgte drømmen etter 16 år

Da Daniel Berntsen var 16, hadde han en drøm om å bli skuespiller.

– Egentlig ville jeg gå musikk, dans og drama på videregående, men på den tiden måtte man kunne et instrument for å gå der, og det kunne ikke jeg, forteller Berntsen (35).

Daniel Berntsen ventet 16 år før han fulgte skuespillerdrømmen. Nå lager han sommerteater for barn med en gjeng fra studiet, samtidig som han går på auditions for filmer og serier. Foto: THOR SKÅNØY

Derfor begynte han på yrkesfaget elektro og gikk videre med romteknologi og serviceelektronikk, så ble det flere år som lagerarbeider og yrkessjåfør.

Men i 2018 bestemte han seg for å følge drømmen. For et halvt år siden fullførte han en bachelorgrad i skuespill fra NSKI Høyskole.

– Det var helt herlig, fantastisk. Jeg følte meg endelig hjemme, forteller han om studiet.

Naturlig å angre

Ingvill Skjold Thorkildsen er leder for Karrieresenteret ved studentsamskipnaden på Vestlandet Sammen. Hun forteller at mange studenter angrer og vil bytte studie.

– Kanskje de har valgt litt tilfeldig, eller plutselig kjenner at valget de tok ikke passer helt likevel.

Karriererådgiver Ingvill Skjold Thorkildsen synes ikke det er så rart at mange angrer på utdanningsvalget sitt. Foto: SAMMEN

Thorkildsen tror man kan ende opp med å velge feil fordi man ikke vet så mye om hva ulike yrker dreier seg om.

– Det er ikke så lett å vite hvordan en byråkrat jobber, men man har tydeligere for seg hva en lege eller sykepleier driver med for eksempel. Det er mange utdanninger som kan brukes til mye, men det er ikke så lett å se, sier Thorkildsen.

Derfor mener hun det er helt naturlig å angre, og forteller at de støtter studenter som vil bytte studie.

– Ikke involver andre

Mohammedi synes det er vanskelig å skulle bryte med egne og andres forventninger, men vurderer likevel å bytte studie til neste år. Da vil hun ta enda mer hensyn til seg selv.

– Hvis jeg velger et annet studie, vil jeg ikke at det samme skal skje. Da tror jeg at jeg ikke vil involvere andre sine meninger i prosessen og være sikker på at jeg er ordentlig glad i det jeg velger.

Zubaida Mohammedi har lenge vært samfunnsengasjert, samtidig som hun er oppvokst mellom to kulturer fordi foreldrene er fra Afghanistan, noe som har preget henne. Derfor trodde hun antropologi var drømmestudiet. Foto: PRIVAT

Hun påpeker også at overgangen rett fra videregående til høyere utdanning kan ha påvirket henne, ikke nødvendigvis at studiet er feil. Hun råder andre til å ta seg god tid.

– Å hoppe rett i det er kanskje greit for noen, men hvis ikke det føles rett, er det greit å se an, mener Mohammedi som vurderer både friår og studier i religionsvitenskap til høsten.

Berntsen har følgende råd til unge som skal velge studieretning:

– Hør på den indre stemmen som sier «gå for drømmen». Prøv i alle fall. Ikke bare hør på fornuften eller far som sier at det er lettere å få jobb hvis du gjør sånn og sånn. Det er sikkert lurt, men det var ikke det jeg ville.

– Greit å være opptatt av lønn

Karriererådgiver Thorkildsen har også noen tips:

– Det er viktig å kjenne seg selv og tenke over hvilke interesser og verdier man har, i tillegg til å hente inn informasjon om de ulike studiene.

Men det er ikke bare interesser som teller, mener hun.

– På en måte er det fristende å si at man ikke skal tenke på lønn og hva foreldrene dine synes, men for noen er dette viktig. Er du opptatt av lønn eller at yrket skal ha en viss status, så er det også helt greit, sier hun og legger til:

– Det er lett å tenke at hvis man har en hobby, hadde det vært fint å ha det som jobb. Men det er ikke sikkert det er like bra å jobbe med som å gjøre det på fritiden. Derfor bør man heller ikke gå blindt etter interessene sine.

Thorkildsen legger vekt på at det ikke er så farlig å velge om igjen.

– Mange er redd for å angre, men det kan være spennende å ta nye valg også. Og man kan ta med seg erfaring fra et område inn i et annet område.