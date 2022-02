Innholdet i annonsen kommer fra det kinesiske nyhetsbyrået XINHUA, som eies av staten Kina. Annonsen er en artikkel, og handler om hva OL har gjort for vinteridretten i Kina.

Øverst er den merket med «Annonsørinnhold».

Fremstiller et glansbilde

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, sier at VG på sett og vis er med på sportsvaskingen av Kina.

– VG er med på å hjelpe Kina til å framstille et glansbilde. Annonsen framstår jo som en artikkel. Det presenteres som en voldsom solskinnsartikkel fra Kina, sier Egenæs til NRK.

På Twitter spør Amnesty Norge hvilke vurderinger som ble gjort før Schibsted Partnerstudio inngikk avtale med det kinesiske nyhetsbyrået.

OL har ifølge det kinesiske nyhetsbyrået skapt glede for mange personer.

– I våre øyne er dette en viktig del av den kinesiske sportsvaskingen. Det betyr selvsagt ikke at vi skal nekte VG å trykke det de vil, men vi forventer at de har et bevisst forhold til annonsene de trykker også.

Egenæs sier at VGs sportsredaksjon har dekket de mørkere sidene ved det kinesiske systemet på en god måte.

– Da er det interessant å høre hvordan de tenker rundt å trykke denne annonsen.

Foto: Xinhua

Hevder leserne kjenner igjen en annonse

Øyvind Næss er stabssjef i VG. Han forteller at diskusjonen om annonsen ble tatt på redaktørnivå.

– Dette er et tydelig annonsebudskap fra Kina, det vet vi. Men dette er ikke en artikkel på VG, men en annonse. Jeg har stor tro på at VGs lesere, som er vant til å se annonser i dette formatet, skjønner at avsenderen er Kina.

– Så med andre ord mener dere at dette ikke er bidrag til sportsvasking, fordi dette er markert med annonse?

– Annonsen er et forsøk på å fremstille Kina i et positivt lys. Men det er ytringsfrihet på annonseplass også. Norge har en rekke forbindelser til Kina ved blant annet OL og handelsavtaler.

VG har tidligere fått kritikk for at denne type annonser er for lik redaksjonelle artikler. Burde dere ikke ta ekstra hensyn når man vet avsenderen er fra et regime dere ikke vil identifisere dere med?

– Dette er en standard annonse, og som har vært debattert i mange år, som har blitt bedre med tiden, etter gjentatte behandling i PFU. Vi justerer ikke størrelsen på annonsemerkingen ut fra om vi liker eller ikke liker innholdet eller avsenderen, sier VGs stabssjef Øyvind Næss.

Stabssjef i VG, Øyvind Næss

Ufiltrert informasjon

– Annonser som dette blir publisert blant redaksjonelle saker, og merka deretter, men målsettingen er å få dette til å ligne mest mulig på en vanlig artikkel. Det sier journalist Andreas Selliaas, som står bak nettstedet idrettspolitikk.no.

Andreas Selliaas fra nettstedet idrettspolitikk.no: – Kina er ikke opptatt av om det står annonsør øverst i saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Selliaas sier at VG i dette tilfellet presenterer ufiltrert informasjon.

– Midt oppi en debatt om ytringsfrihet og menneskerettighetsbrudd i Kina, kommer man her med ufiltrerte nyheter fra et nyhetsbyrå styrt av kommunistpartiet, med et glansbilde av det som skjer på vintersportsfronten, sier Selliaas.

Dette er sportsvasking Andreas Selliaas

– Det kommer under OL, og det virker som en pakke fra Kina for å presentere landet på en annen måte enn som et land som utøver menneskerettighetsbrudd mot sin egen befolkning, sier Selliaas.

– De prøver å fremstille seg ved å få sympati og skape entusiasme. Avsender ønsker at dette skal publiseres i Norges største nettavis.

Bilde fra annonsen. Foto: Xinhua

Selliaas sier at kommunistpartiet i Kina er ikke så opptatt av om det står annonsørinnhold øverst i saken.

– Det holder at det blir publisert akkurat der. Da kan man ha så gode intensjoner man vil og mene at man følger etiske standarder, men man har likevel blitt brukt, avslutter Andreas Selliaas.

Kina: – Vi har merket kritikken

NRK har spurt den kinesiske ambassaden i Norge om annonsen er sportsvasking. De sier det kun er en annonse.

– Vi stoler på at alle berørte parter har gått gjennom reglene for norsk presseetikk i behandlingen av materialet, skriver ambassaden i en uttalelse til NRK.

– Er det ikke et felles mål for Kina og Norge å la flere folk delta i vinteridretter, promotere grønn økonomi og forhindre fattigdom?

Ambassaden trekker parallell til da Norge arrangerte OL i 1994 og 1952.

– Hadde Norge noen skjulte agendaer? De som motsetter seg alt som har med Kina å gjøre sparer ikke engang på en vanlig kommersiell annonse. Hva er deres neste mål, og hva er det egentlige formål?, skriver ambassaden videre.

VG: Det enkleste ville vært å si nei

Øyvind Næss i VG sier at de ikke klarte å finne en prinsipiell grunn for si nei til annonsen.

– I diskusjonen kunne vi ikke synse og mene, men måtte ha en prinsipiell diskusjon ved alle sidene. Det enkleste ville vært og sagt nei. Men så var det hvilke grunner det var for det si nei til annonsen? Vi klarte ikke finne noe prinsipielt ved å nekte en slik annonse, sier Næss og fortsetter:

– Det er en avsender av reklame, og i dette tilfelle et regime. Det er jo et regime som vi ikke vil identifisere oss med, selvfølgelig, med hvordan Kina opererer med menneskerettigheter og overvåkning av egen befolkning. Det tar vi avstand fra, men vi skal belyse dette, og kommer til å belyse Kina på journalistisk vis på VGs flater, sier Næss.

Svarer ikke på kundeforhold

Svein Arne Haavik er innholdssjef i Schibsted partnerstudio. Det er de som har laget annonsen fra manuset de fikk av nyhetsbyrået.

Har det blitt stilt noen kritiske spørsmål fra deres side?

– Kommunikasjonen mellom oss og en kunde er noe vi ikke kommenterer.

– Til medier24 fortalte du at annonsen har blitt faktasjekket. Hvordan har dere gått gjennom fakta i denne annonsen?

– På generelt grunnlag er det per definisjon annonsøren og avsender sitt ansvar å faktasjekke ting. På generelt grunnlag går vi gjennom manuset, for å se om det er noen ting som vi opplever som urimelig, eller det vi mener er feil eventuelt. Vi svarer på vanlig måte til Vær varsom-plakaten og forholder oss til Markedsføringsloven. I så stor grad prøver vi å ettergå fakta i innholdet, sier Haavik.