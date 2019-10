Alenemoren Kristine utpekes som «budsjettvinner»: – Regjeringen kommer med smålige kutt

Alenemoren:

Navn: Kristine Kleppo (38) og datteren Saga (4)

Bor: Leilighet på St. Hanshaugen i Oslo, ca. markedsverdi 4,25 millioner

Gjeld: 1,65 millioner

Brutto årslønn: I overkant av 500.000 kroner (midlertidig ansatt)

Eier ikke bil, reiser kollektivt

Kristine Kleppos livssituasjon gjør at hun fulgte litt ekstra med da finansminister Siv Jensen la fram forslaget til statsbudsjettet for 2020:

– Hver gang noe kuttes, opplever jeg at sikkerheten vår blir litt dårligere. Da står vi i enda større fare for å falle gjennom. Det er noe som gir dårlig søvn om nettene, sier Kristine Kleppo.

Hvordan statsbudsjettet påvirker folk flest Ekspandér faktaboks For å vise hvordan statsbudsjettet påvirker folk flest, har NRK plukket ut tre ulike grupper i samfunnet: en småbarnsfamilie, en aleneboer, og et pensjonistpar.

NRK har i samarbeid med sjeføkonom i NyAnalyse, Terje Strøm, analysert de viktigste budsjettfaktorene for hver enkelt, og hvordan de kommer ut med det nye forslaget til statsbudsjett.

Øker barnetrygden

Kleppo bor med datteren Saga i en eid leilighet sentralt i Oslo, og jobber med kommunikasjon for et forlag.

I forslaget til statsbudsjett for 2020, har regjeringen blant annet foreslått å øke barnetrygden med 300 kroner i måneden for barn opp til fylte seks år, fra 1. september.

– De kronene betyr masse. Når man er aleneforelder, teller man tikroner i perioder. Da går det i havregryn og grøt.

Kleppo får også utvidet barnetrygd, fordi hun er enslig forsørger. Den utvidede barnetrygden skal imidlertid følge gamle satser, opplyser Barne- og familiedepartementet.

– Hun merker det om økonomien er romslig, eller ikke. Om jeg bare går og tenker på penger, så er jeg ikke til stede for henne, sier Kristine om datteren Saga (4). Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Budsjettvinner

Terje Strøm, sjeføkonom i Ny analyse, sier på et overordnet nivå at forslaget til statsbudsjett for neste år, inneholder få overraskelser.

Terje Strøm, sjeføkonom i Ny analyse. Foto: Studio Vest

– Man har redusert oljepengebruken, etter fem år med økning. Det er fordi man vil sørge for at boliglånsrenta ikke skal videre opp. I tillegg vil man unngå sterkere kronekurs, og at folk mister jobben i eksportindustrien, sier Strøm.

Strøm forklarer at neste års statsbudsjett inneholder ganske små endringer, men trekker likevel fram noen momenter som slår godt ut for alenemoren:

Økningen i barnetrygd

Omleggingen av NRK-avgiften

Et budsjett innrettet for å hindre økt boliglånsrente

– Omleggingen av NRK-avgiften gjør at en enslig forsørger skal spare 1500 kroner i året. Dette, kombinert med økt barnetrygd, gjør at en enslig forsøker går minimum 2700 kroner mer neste år.

– Det er nok til at jeg litt tabloid kan si at den enslige moren er en budsjettvinner, sier Strøm.

– Vet ikke om vi har råd til tannregulering

Kleppo sier at økningen i barnetrygd for eksempel kan brukes til å kjøpe vinterklær til en ny sesong i barnehagen, gjerne brukt.

– Når jeg hører at vi kan få noen tusen mer i barnetrygd, tenker jeg ikke på ferie. Jeg tenker på romslighet i hverdagen. At vi kan gå på kafé i alle fall én dag i uka, og kose oss, så Saga ikke skal merke at det finnes større begrensninger for henne, enn det gjør for andre barn.

Selv om Kleppo naturlig nok er svært fornøyd med kuttene, peker hun samtidig på to forslag til kutt som hun mener er «smålige»:

Støtte til tannregulering som ikke har betydning for tannhelsen, altså kosmetisk regulering, bør fjernes, mener regjeringen.

Regjeringen foreslår også kutt i briller til barn med alvorlige synsproblemer

– Overordnet ser jeg likevel en bevegelse i retning av at de som har mye, får mer, sier Kleppo.

Hun sier tannregulering kan være aktuelt for datteren i fremtiden.

– Men uten støtte, tror jeg ikke vi har råd til det. Det kan ramme hverdagen hardt. Jeg ser ikke noen annen grunn til det, enn at man vil spare mer.

Kristine og Saga i felleshagen til sameiet, utenfor den 57 kvadratmeter store leiligheten de eier i på St. Hanshaugen i Oslo. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Vet ikke hva slags fremtid hun går i møte

Kleppo mener regjeringen de siste årene har tatt vekk goder som har gitt et sikkerhetsnett.

– Jeg har aldri følt meg så utrygg, som jeg gjør med den regjeringen vi har nå. Jeg tror det å bli alenemor har satt meg i en mer utsatt situasjon enn jeg trodde på forhånd, sier Kleppo.

I årets statsbudsjett anslår regjeringen at norske klimagassutslipp vil ligge på 45 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2030.

Det er et kutt på bare 12,1 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Sammenlignet med dagens utslippsnivå er det snakk om et kutt på 14,9 prosent.

– Jeg skulle absolutt ønske at de tok i litt mer for klimaet. Det er et helt relevant spørsmål når man har barn, jeg vet ikke hva slags fremtid de går i møte, sier Klepp.

– Får ta problemene, når de kommer

I neste års statsbudsjett foreslås det også å sette et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn. Prisen per plass skal ikke være høyere enn seks prosent av husstandens inntekt.

– Jeg tenker det hadde vært rettferdig med gratis SFO. Det er helt uunngåelig å bruke SFO når man er alenemor, fordi man må jobbe åtte timer hver dag.

– Jeg er ikke fattig, men det vil fortsatt være et sluk i den daglige økonomien. Men jeg får ta de problemene, når de kommer.