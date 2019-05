Aftenposten avslørte onsdag at en filippinsk au pair skal ha jobbet ulovlig for familien til justisministeren.

Au pairen fikk avslag på opphold 9. mai og fikk en dags frist på å forlate landet. Hun klaget ikke på vedtaket og forlot Norge.

To uker etter at hun fikk avslaget fikk hun et nytt brev fra UDI der hun varsles om at hun vil bli utvist fra Schengen-området, altså fra det meste av Europa.

I brevet står det at hun har jobbet som au pair siden 22. august 2018 og at oppholdet var ulovlig etter dette.

– Rister på hodet av UDI

– Dette er sjokkerende behandling av UDI ovenfor en utlending som har jobbet i landet, au pairens advokat, Ingvild Boe Hornburg, til NRK.

Advokaten sier at det er veldig alvorlig å utvise noen fra hele Schengen-området, og mener at UDI ikke har grunnlag for utvisningen.

– UDI har lagt til grunn at hun har jobbet mens den nye søknaden var til behandling, noe hun ikke har gjort, sier Hornburg.

Au pairen er nå hjemme på Filippinene og er fortvilet over det som har hendt.

– Hun skjønner ingenting, rister på hodet av UDI og er veldig fortvilet, sier advokaten hennes.

– Vi ser at au pair ordningen generelt ikke ser ut til å fungere etter hensikten, sier Hadja Tajik.

Vil avvikle au pair-ordningen

Arbeiderpartiets nestleder Hadja Tajik sier at hun bare kjenner Kallmyr-saken fra media og at hun håper den filippinske au pairen blir behandlet på en skikkelig måte.

Hun sier at Arbeiderpartiet ønsker å legge ned hele ordningen og erstatte den med en kulturutvekslingsordning.

– Ordningen er veldig lett å utnytte og det er en del kvinner som forteller at de er blitt brukt som underbetalt arbeidskraft, i stedet for å være på kulturutveksling som er hele poenget med ordningen, sier Tajik.

Også SV ønsker å avvikle au pair-ordningen og mener at denne saken bør være spikeren i kista til hele ordningen.

– Au pair-ordningen legger til rette for utnyttelse og ulovligheter. Få er så sårbare som en au pair, sier SVs stortingsrepresentant Karin Andersen til NRK.